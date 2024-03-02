Пункт пропуска работает на 10% – ГПК о ситуации на белорусско-литовской границе

Очереди большегрузов продолжают расти на белорусско-литовской границе после одностороннего решения Вильнюса закрыть два КПП. Перед литовскими погранпереходами застряли свыше полутора тысяч автомобилей, сообщает Госпогранкомитет. Это вдвое больше, чем неделю назад, и транспорт продолжает прибывать, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 марта на пунктах «Лаворишкес» и «Райгардас» (сопредельных нашим «Котловка» и «Привалка») остановилось движение. Шлагбаум опустился еще до наступления полуночи, уже в 23:30 проезд для ожидающих был закрыт. Причем пограничники не пропускали даже своих граждан. Очевидно, жизнь литовцев, которые уже привыкли ездить в нашу страну по безвизу, теперь существенно осложнится.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Несмотря на заявления руководства сопредельной стороны о привлечении высвободившихся сотрудников к работе в действующих пунктах пропуска, ситуация только ухудшается. Так, фактическая пропускная способность литовского погранперехода «Мядининкай» за истекшие сутки составила чуть более 10 % от установленной. Там оформлено всего 54 грузовика из 500 возможных. Совершенно очевидно что, закрыв пункты пропуска «Лаворишкес» и «Райгардас», сопредельная сторона целенаправленно продолжает создавать препятствия в пересечении границы грузоперевозчикам, собственным гражданам, посещающим нашу страну в безвизовом порядке.