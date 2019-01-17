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Более 40 инновационных проектов представили на конкурсе «100 идей для Беларуси» в Минске

17 января 2019 20:54
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Новости Беларуси. Столичный этап конкурса «100 идей для Беларуси» собрал более 40 инновационных проектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Молодые люди представили свои разработки в 10 номинациях: экономике, медицине, биоиндустрии и других сферах.

Более 40 инновационных проектов представили на конкурсе «100 идей для Беларуси» в Минске-1

Более 40 инновационных проектов представили на конкурсе «100 идей для Беларуси» в Минске-3

Состоялась также презентация уникальной в своем роде «Системы социальной адаптации «Аватар», позволяющей организовывать комплекс коррекционных и социально-реабилитационных мероприятий для людей с ограниченными возможностями.

Более 40 инновационных проектов представили на конкурсе «100 идей для Беларуси» в Минске-6

Виктория Козырицкая, студент Белорусской государственной академии связи:
Ребенок-инвалид находится дома, а робот находится в торговом центре. Ребенок-инвалид общается с другими детьми с помощью этого робота, с помощью видеосвязи.

Более 40 инновационных проектов представили на конкурсе «100 идей для Беларуси» в Минске-9

Дарья Платоненко, магистрант инклюзивного образования БГПУ:
Наш проект называется «Методическое сопровождение коррекционно-развивающей работы с детьми с кохлеарными имплантами». Применяется учителем-деффектологом на коррекционных занятиях. Рассматривается, например, весь аудиовизуальный курс, то есть серия сюжетных картинок.

Победителям городского этапа вручили дипломы и ценные призы. Кроме того, для участников проекта в феврале будет организованна бизнес-школа на базе молодежной социальной службы.

# Одаренная молодежь # общество # Фотофакт

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