Южная магистраль в Минске: когда достроят?

Или найди дорогу или проложи её сам. Асфальтированное полотно, которое так способствует комфортному перемещению, человеку приходится строить самостоятельно. Всего в Беларуси сегодня выстелено почти 100 тысяч километров дорог общего пользования, и ещё 200 тысяч километров – ведомственных.

Что же до Минска, пожалуй, самая крупная и известная столичная магистраль – М9, она же Минская кольцевая – длиной 56 километров. Минский МКАД внутри города разветвляется ещё на 11 магистралей, но на этом столица не планирует останавливаться. Недавно в Минске приступили к строительству новой общегородской магистрали под названием «Южная».



Дмитрий Збиневич, ведущий инженер ГП «Гордорстрой»:

Приступили к строительству в сентябре этого года. В качестве геподрядчика у нас выступает трест № 15 «Минскспецстрой».

Очень опытный подрядчик.

Работы выполняет качественно, согласно проектно-сметной документации. Кстати, проект разрабатывал «Минскинжпроект», являющийся, можно сказать, основным проектировщиком по городу Минску.

Второй новой общегородской магистралью уже в следующем году станет улица Жуковского от Могилёвской до Кижеватова.

Южная магистраль продолжит улицу Володько параллельно железной дороге до улиц Асаналиева – Серова, она продублирует Кижеватова, а в перспективе выйдет на МКАД. Новая трасса со стороны железной дороги соседствует со строящимся экспериментальным жилым комплексом «Минск-Мир», что очень кстати, ведь магистраль поможет обеспечить комфортное транспортное обслуживание в динамичном микрорайоне.

Дмитрий Збиневич, ведущий инженер ГП «Гордорстрой»:

Если взять эту застройку свежую всю, в частности, «Минск-Мир» – надо обеспечить транспортную структуру. Здесь дорога – только Аэродромная улица.

Дабы связать улицу Асаналиева, сделать транспортную развязку. В частности, там, за «Минск-Миром» объект – Жуковского продление, за ним метро пройдёт до Кижеватова. Здесь всё – на перспективу разрабатывается.

Общая протяжённость Южной магистрали – почти 2,5 километра.

Однако, потенциал у дороги внушительный: в границах комплекса будет 6 полос движения, далее – 4 полосы. Правда, сейчас большие перемены можно только представлять. Строительство не прекращается даже по выходным, в любую погоду.

Ведь уже через год Южную магистраль обещают открыть.



Сергей Колошич, начальник участка СУ-73 «Трест №15 «Спецстрой»:

Работает от 15 до 25 человек ежедневно. До 15 единиц техники. В данный момент производятся работы по подготовке основания под устройство асфальтобетонного покрытия для объездной дороги. В дальнейшем это позволит прокладывать инжененрные сети дождевой канализации, водопровода. Также наружное освещение.

Работы будут продолжаться, зима не препятствует выполнению работ по прокладке сетей.

Единственное, что может остановить в зимний период – это работы по благоустройству.

Кроме того, под новой кольцевой пройдёт участок третьей линии метрополитена.

Здесь будет станция «Аэродромная». В составе объекта запроектированы два подземных пешеходных перехода под улицей Жуковского и съезды транспортной развязки. Масштабная реконструкция и дальнейшее строительство позволят разгрузить улицы Московскую и Брилевскую, что изрядно облегчит движение автомобилей.

Дмитрий Збиневич, ведущий инженер ГП «Гордорстрой»:

Уникальность этого проекта состоит в том, что основные коммуникации – электро-, тепловые сети – выносятся самими владельцами сетей. Мы, как заказчик, уже не занимаемся этим вопросом.