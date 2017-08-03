Прямой эфир

Обновленное содержание снизит нагрузку на учеников: в Беларуси утверждены школьные программы к учебному году

03 августа 2017 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Школьные программы утверждены в Беларуси к новому учебному году. В Министерстве образования считают, что обновленное содержание снизит нагрузку на учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновленное содержание снизит нагрузку на учеников: в Беларуси утверждены школьные программы к учебному году-1

Для корректировки программ в начале года были созданы рабочие группы, в которые вошли преподаватели вузов, ученые и учителя-практики. Учитывались возможности восприятия материала детьми, программы также пересматривались с учетом последовательности изучаемого материала. Ожидается, что легче белорусским школьникам станет на уроках. Учителя будут давать меньше материала. Кроме того, снизится и объем домашних заданий, а многие темы будут изучаться не в теории, а на практике.

# общество # Государственная политика в области образования

Другие новости рубрики

Все новости
Полосатый тренд: как носить женскую тельняшку?
03 августа 2017 09:42

Полосатый тренд: как носить женскую тельняшку?

«MoreFish»: рыбный магазин и маленький уютный ресторанчик
03 августа 2017 09:23

«MoreFish»: рыбный магазин и маленький уютный ресторанчик

Розыгрыш 39-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт» состоится 12 августа
03 августа 2017 09:05

Розыгрыш 39-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт» состоится 12 августа