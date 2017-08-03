Обновленное содержание снизит нагрузку на учеников: в Беларуси утверждены школьные программы к учебному году

Новости Беларуси. Школьные программы утверждены в Беларуси к новому учебному году. В Министерстве образования считают, что обновленное содержание снизит нагрузку на учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для корректировки программ в начале года были созданы рабочие группы, в которые вошли преподаватели вузов, ученые и учителя-практики. Учитывались возможности восприятия материала детьми, программы также пересматривались с учетом последовательности изучаемого материала. Ожидается, что легче белорусским школьникам станет на уроках. Учителя будут давать меньше материала. Кроме того, снизится и объем домашних заданий, а многие темы будут изучаться не в теории, а на практике.