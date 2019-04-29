Светлая седмица: какие традиции у православных в первую неделю после Пасхи

Новости Беларуси. Светлая седмица после . Православные продолжают отмечать величайший праздник церковного календаря. Всю нынешнюю неделю принято радоваться событию, которое легло в основу веры – Воскресению Господа Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обычаи и символика праздника Пасхи Среди прихожан в воскресный день был и глава государства. Традиционно этот праздник Александр Лукашенко старается проводить в кругу семьи. Вот и на этот раз он зажег пасхальную свечу вместе с сыном Николаем.

Храм Рождества Христова в агрогородке Острошицы в Логойском районе – небольшой, скромный и очень уютный – построили три года назад. На память Президент подарил приходу икону «Воскресение Господне», написанную по древней византийской технологии.