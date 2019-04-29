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Светлая седмица: какие традиции у православных в первую неделю после Пасхи

29 апреля 2019 06:16
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Новости Беларуси. Светлая седмица после . Православные продолжают отмечать величайший праздник церковного календаря. Всю нынешнюю неделю принято радоваться событию, которое легло в основу веры – Воскресению Господа Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обычаи и символика праздника Пасхи

Среди прихожан в воскресный день был и глава государства. Традиционно этот праздник Александр Лукашенко старается проводить в кругу семьи. Вот и на этот раз он зажег пасхальную свечу вместе с сыном Николаем.

Светлая седмица: какие традиции у православных в первую неделю после Пасхи-1

Светлая седмица: какие традиции у православных в первую неделю после Пасхи-3

Храм Рождества Христова в агрогородке Острошицы в Логойском районе – небольшой, скромный и очень уютный – построили три года назад. На память Президент подарил приходу икону «Воскресение Господне», написанную по древней византийской технологии.

Светлая седмица: какие традиции у православных в первую неделю после Пасхи-6

Светлая седмица: какие традиции у православных в первую неделю после Пасхи-8

В пасхальные дни принято обмениваться подарками и ходить друг к другу в гости. В церкви торжества в честь праздника длятся 40 дней. Именно столько Спаситель пребывал на земле до момента Своего вознесения.

Александр Лукашенко в Пасху зажёг свечу в храме Рождества Христова в Острошицах

Светлая седмица: какие традиции у православных в первую неделю после Пасхи-11

# Пасха # общество # Фотофакт

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