Светлая седмица: какие традиции у православных в первую неделю после Пасхи

Новости Беларуси. Светлая седмица после . Православные продолжают отмечать величайший праздник церковного календаря. Всю нынешнюю неделю принято радоваться событию, которое легло в основу веры – Воскресению Господа Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обычаи и символика праздника Пасхи
Среди прихожан в воскресный день был и глава государства. Традиционно этот праздник Александр Лукашенко старается проводить в кругу семьи. Вот и на этот раз он зажег пасхальную свечу вместе с сыном Николаем.
Храм Рождества Христова в агрогородке Острошицы в Логойском районе – небольшой, скромный и очень уютный – построили три года назад. На память Президент подарил приходу икону «Воскресение Господне», написанную по древней византийской технологии.
В пасхальные дни принято обмениваться подарками и ходить друг к другу в гости. В церкви торжества в честь праздника длятся 40 дней. Именно столько Спаситель пребывал на земле до момента Своего вознесения.
Александр Лукашенко в Пасху зажёг свечу в храме Рождества Христова в Острошицах