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Как раскрывают таланты в молодечненской школе для детей с нарушениями зрения? Репортаж СТВ

20 февраля 2019 18:17
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Новости Беларуси. Учащийся Молодечненской школы-интерната № 2 для детей с нарушениями зрения стал юным арбитром на матче БАТЭ – «Арсенал», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как раскрывают таланты в молодечненской школе для детей с нарушениями зрения? Репортаж СТВ-1

Такую возможность Руслан Кашковский получил благодаря тренеру по футболу школьной команды. В общем, учащиеся учреждения не только успешно усваивают материал на занятиях, но и активно посещают творческие и спортивные кружки.

Как раскрывают таланты в молодечненской школе для детей с нарушениями зрения? Репортаж СТВ-4

Подробности в видеоматериале.

Как раскрывают таланты в молодечненской школе для детей с нарушениями зрения? Репортаж СТВ-7

Как раскрывают таланты в молодечненской школе для детей с нарушениями зрения? Репортаж СТВ-9

Как раскрывают таланты в молодечненской школе для детей с нарушениями зрения? Репортаж СТВ-11

Как раскрывают таланты в молодечненской школе для детей с нарушениями зрения? Репортаж СТВ-13

# Зрение у детей # общество # Фотофакт

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