Как раскрывают таланты в молодечненской школе для детей с нарушениями зрения? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Учащийся Молодечненской школы-интерната № 2 для детей с нарушениями зрения стал юным арбитром на матче БАТЭ – «Арсенал», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Такую возможность Руслан Кашковский получил благодаря тренеру по футболу школьной команды. В общем, учащиеся учреждения не только успешно усваивают материал на занятиях, но и активно посещают творческие и спортивные кружки.