В театре оперы и балета идут последние приготовления к торжественному открытию

После трехлетней реконструкции, уже 8-го марта здесь состоится первое представление. Исполнены будут классические произведения как белорусскими, так и российскими звездами оперы и балета.

Тем не менее, пока главные хозяева не зрители, а строители. Они и держали сегодня экзамен перед белорусским правительством. На сцене же прошли первые репетиции, где акустику обновленного зала протестировали хор и оркестр.

Молотки хотели побыстрее построить, а музы – вернутся на родную сцену. Дирижер Виктор Плоскин, первыми звуками, разлившимися по обновленному залу, остался доволен. Позже в интервью нам признался – он бывал во многих театрах мира, и новое воплощение театра белорусского не уступает лучшему, что он видел.

День испытаний был сегодня и для главного хормейстера театра. Нина Ломанович пение слушает и в зрительском зале, и буквально у оркестровой ямы. В театре она уже 30 лет. Но сегодня особенно волнительно – ведь впервые классика звучит с новой сцены, где шире стало и само пространство, и поменялся угол уклона.

Пока на сцене экзамен держала акустика, в холле экзамен правительству сдавали строители и Министерство культуры. Решение о реконструкции в 2005-м принял лично глава государства. Сроки установлены были жесткие, скептиков было немало. Но театр получился красивый и современный. Хрустальные светильники, отличная мебель, все белорусского производства, зеркальный пол, по которому пока разрешено ходить исключительно в сменной обуви. Только над золотой лепниной рабочие трудились несколько месяцев. И сегодня театр – почти полное соответствие задумки архитектора Лангбарда, разумеется не без элементов хай-тека.

Историческое наследие – это, пожалуй, главный акцент в реконструкции. Интерьеры, к примеру, зрительного зала воссозданы по довоенным фотографиям, а живопись потолка и генерального занавеса – по эскизам самого автора. Пожалуй, важнейшим элементом реконструкции стала сцена. Теперь она одна из самых современных в мире. Строителям и проектировщикам удалось даже значительно увеличить общую площадь здания. К примеру, за счет чердачных помещений. Последние штрихи для главного занавеса от немецких специалистов. Секунды, и занавес открыт. Через неделю и три дня здесь состоится уже первое представление. И хотя это будет не запланированная премьера сезона – концерт артисты обещают отменный.