Со складов одного из предприятий Полоцка пропали семь вагонов минеральных удобрений

Как оказалось, в воровстве замешан заведующий складом. Пользуясь служебным положением, он незаконно отгрузил в Россию почти 500 тонн товара. Сейчас уже экс-начальник – под стражей.

Маленький замок на складе – свидетельство большого доверия к работникам. Несмотря на все злоключения, предприятие "Полоцкий агросервис" и сегодня работает по этому принципу. 62-летний пенсионер, занимавший должность начальника склада минеральных удобрений, пользовался авторитетом и доверием у коллег. Никто и предположить не мог, что он похитит более 450-ти тонн калия на сумму 50 миллионов рублей.

Предельная заполненность складов позволяла "смекалистому" руководителю долго оставаться незамеченным. Он обходился без записей в журнале ежедневных погрузок предприятия. А украденные удобрения реализовывал российским компаниям.

После месяца безнаказанных махинаций начальник склада вошел во вкус. Он уже пообещал российской фирме следующие 150 тонн удобрений. Оставалось проконтролировать отгрузку очередной партии. За этим занятием его и застали оперативники.

Сейчас экс-начальник склада находится под стражей в ожидании суда. За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.