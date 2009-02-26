Прямой эфир

В Минске пройдет семинар по демократическим основам полицейской деятельности

26 февраля 2009 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Белорусская столица избрана площадкой для обсуждения международной борьбы с наркотрафиком и торговлей людьми.Сегодня об этом договорились представители Секретариата ОБСЕ с руководством министерства внутренних дел республики. Делегация этой европейской структуры находится в Беларуси с рабочим визитом. Посещая международный учебный центр Академии МВД, гости высоко оценили роль Беларуси в противостоянии экстремизму, торговле людьми, незаконному обороту оружия и наркотиков.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
26 февраля 2009 17:51

Со складов одного из предприятий Полоцка пропали семь вагонов минеральных удобрений

26 февраля 2009 17:50

Министерство спорта и туризма Беларуси выступило за отмену въездных виз для туристов

26 февраля 2009 09:05

Выставка "Образование и карьера" открывается в Минске