В Минске пройдет семинар по демократическим основам полицейской деятельности

Белорусская столица избрана площадкой для обсуждения международной борьбы с наркотрафиком и торговлей людьми.Сегодня об этом договорились представители Секретариата ОБСЕ с руководством министерства внутренних дел республики. Делегация этой европейской структуры находится в Беларуси с рабочим визитом. Посещая международный учебный центр Академии МВД, гости высоко оценили роль Беларуси в противостоянии экстремизму, торговле людьми, незаконному обороту оружия и наркотиков.