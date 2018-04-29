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Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров

29 апреля 2018 20:45
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Новости Беларуси. Байкеры из Беларуси, России и стран Балтийского региона принимают участие в открытии мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018 в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров-1

29 апреля мотоциклисты из более чем 10 стран проехали в колонне от Кургана Славы до центра города. Съемочная группа «Недели» наблюдала за байкерами с высоты птичьего полета.

Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров-4

И не только наблюдала: ведущая программы Юлия Огнева узнала, как выбрать мотоцикл, сколько он весит и зачем нужны кожаная куртка и обтягивающие джинсы. И, конечно, проехалась с байкерами до самого центра Минска.

Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров-7

Подробности в видеоматериале.

# общество # Фотофакт # Мотоциклисты # Юлия Огнева # Евгений Твердохлеб

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