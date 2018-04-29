Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров

Новости Беларуси. Байкеры из Беларуси, России и стран Балтийского региона принимают участие в открытии мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018 в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

29 апреля мотоциклисты из более чем 10 стран проехали в колонне от Кургана Славы до центра города. Съемочная группа «Недели» наблюдала за байкерами с высоты птичьего полета.

И не только наблюдала: ведущая программы Юлия Огнева узнала, как выбрать мотоцикл, сколько он весит и зачем нужны кожаная куртка и обтягивающие джинсы. И, конечно, проехалась с байкерами до самого центра Минска.