Тельпек, ковбойская шляпа и сари: 5 июля послы и главы дипмиссий переоделись в вышиванки и национальные костюмы

Новости Беларуси. В Беларуси – как дома. В Минске отметили День вышиванки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дресс-кодом на мероприятии стала одежда с национальным орнаментом, которую примерили дипломаты из разных стран. Это поможет послам почувствовать себя в нашей стране как дома и лучше узнать нашу культуру. В свою очередь зарубежные гости познакомили белорусов с национальной кухней своих стран. Так и получился настоящий мини-фестиваль.

На нем побывала и корреспондент Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, СТВ:

Вряд ли в любой другой день можно увидеть дипломатов – очень серьезных и деловых людей – в неофициальных костюмах. Как минимум раз в год они себе это публично позволяют. Сегодня тоже все по дресс-коду – пусть и не совсем привычному, но все же. В рубахах, майках, платьях… и каждую деталь украшает орнамент.

Среди гостей его трудно не заметить. Локацию Назаркулы Шагулыева – посла Туркменистана в Беларуси – выдает его колоритный головной убор.

Назаркулы Шагулыев, Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в Беларуси:

На мне национальная одежда. Это мужской халат называется. У нас на торжествах одевают вот такой мужской халат. А головной убор мой.

– А как правильно головной убор называется?

– Тельпек.

– Из чего он сделан?

– Из молодого барана шкуры.

Историю своего народа показывает и Дженифер Мур – временный поверенный в делах США в Беларуси. Каждая деталь ее наряда – отдельная тема для разговора.

Дженифер Хизер Мур, временный поверенный в делах США в Беларуси:

Это так замечательно – быть здесь. Здесь каждый в национальных костюмах, и я сегодня в традиционном американском. Рада его была выбрать. В нем много всего. Видите, американская ювелирное изделие и знаменитая ковбойская шляпа.

Десятки высоких гостей на такой мини-фестиваль собираются уже третий год подряд. Объединять культуры на одной площадке стало хорошей традицией.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы хотели бы, чтобы Беларусь для дипломатов, которые проработали здесь энное количество лет – некоторые по пять-шесть, а некоторые и более десяти лет находится здесь – чтобы они уезжали из Беларуси с ощущением, что они провели это время у себя как дома. У нас в стране, насколько мне помнится, более 140 национальностей проживает, порядка 26 конфессий. И главный принцип нашей государственной политики состоит в том, чтобы в обществе царили мир, спокойствие, толерантность и дружба. И то же самое мы хотим, чтобы было перенесено на наши отношения с нашими зарубежными гостями. Поэтому мы организовываем подобного рода мероприятия для них.

Но дипломатия – дело тонкое, как и особенности кухонь мира. И сегодня здесь вся палитра: украинцы угощают канапками с салом и варениками со шкварками, пакистанцы – своими пирожками, а узбеки – фирменным пловом и халвой.

Шарифа и Кабул Алимовы:

Национальный плов, который мы прямо здесь приготовили на кухне. Вот сухофрукты из Узбекистана. Лепешки мы сами испекли, наши жены сами дома приготовили. А это сладости, пельмени, только жареные.