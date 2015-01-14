В деревне Молодово Брестской области жители дома оказались отрезанными от внешнего мира

Новости Беларуси. Дорога, которой нет! В деревне Молодово Брестской области жители дома оказались буквально отрезанными от внешнего мира. С одной стороны — аварийный мост, с другой — чужой забор.

Вот уже несколько лет Ольга Романовна в родительский дом добирается с риском для собственной жизни.

Юлия Бешанова, СТВ:

По этому мосту раньше без проблем можно было без боязни не только пройти, но и даже проехать на лошади, а вот сегодня пройти по нему можно только в сопровождении опытного проводника. Но уже несколько лет именно эта конструкция — единственное средство сообщения жителей дома с окружающим миром.

Этот дом находится в центре большой деревни. Но к нему, что называется, не пройти, не проехать. Его жители живут, как в сказке – налево пойдешь аварийный мост найдешь, направо — в болото или чужой огород попадешь. Именно в этом доме и живут родители Ольги Романовны, которые из-за серьезного заболевания часто нуждаются в медицинской помощи. Только вот карета «скорой» не может добраться до пациентов. От отсутствия дороги страдает и домашнее хозяйство: целый сезон без выпаса была корова, а чтобы доставить домой выращенные на собственном огороде овощи, семье и вовсе приходится проявлять чудеса изобретательности.

Письменных просьб, запросов и ответов с подписями официальных лиц за два года переписки в семье накопилось столько, что их хватило бы на несколько типографских изданий. Во всех ответах – конкретное решение: обеспечить подъездную дорогу. Но воз и ныне там. К слову, на самом первом документе стоит дата 5 марта 2014 года. Но сельисполком свое же собственное решение выполнить так и не смог.

Людмила Романович, председатель Молодовского сельсовета:

Не могу я изъять у граждан силой то, что они отказываются отдавать. У них 23 сотки на двоих получилось, у нас предоставляется документально 25 соток для строительства и обслуживания жилого дома.

Так забору присвоили официальный статус. И земля, которая почти 20 лет была дорогой, вдруг оказалась за «чужим забором». Официально ни проезда, ни улицы здесь никогда не было, а документы того периода в архиве не сохранились. Лучше любых официальных бумаг факты сохранила людская память. Старожилы говорят, раньше здесь можно было не то что пешком пройти, но и конем проехать.

Местные власти проблему признают и даже предлагают несколько вариантов ее решения: например, провести дорогу через соседские земли или по собственному двору и огороду.

Вернуть дорогу на прежнее место теперь вряд ли возможно — соседи наотрез отказались уступить нехватающие 1,5 метра. Еще один вариант — строительство нового моста, но возводить его для жителей одного дома, говорят в исполкоме, слишком дорогое удовольствие.

Виталий Клышко, заместитель председатель Ивановского районного исполнительного комитета:

У нас две мелиоративные организации. При демонтаже б/у труб нужного диаметра для такого канала, мы их немедленно сюда установим и дадим возможность нормально проезжать. Это раз. Второй вариант – длинный подъезд – более 100 метров — увы, сами понимаем, что не лучший вариант, но это даст возможность в нужное время подъехать.

Решить «бездорожную» проблему местные власти пообещали до конца текущего квартала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.