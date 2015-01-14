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В деревне Молодово Брестской области жители дома оказались отрезанными от внешнего мира

14 января 2015 17:09
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Новости Беларуси. Дорога, которой нет! В деревне Молодово Брестской области жители дома  оказались буквально  отрезанными от внешнего мира. С одной  стороны — аварийный мост, с другой — чужой забор.  

Вот уже несколько лет Ольга Романовна в родительский дом добирается с риском для собственной жизни.

Юлия Бешанова, СТВ:
По этому мосту  раньше без проблем можно было без боязни не только пройти, но и даже проехать на лошади, а вот сегодня пройти по нему можно только  в сопровождении опытного проводника. Но уже несколько лет именно эта конструкция — единственное средство сообщения жителей  дома с  окружающим миром.

Этот  дом  находится в  центре большой деревни. Но к нему, что называется, не пройти,  не проехать. Его жители  живут,  как в сказке – налево пойдешь  аварийный мост найдешь, направо  — в болото или чужой огород  попадешь. Именно в этом доме и живут родители Ольги Романовны, которые   из-за серьезного заболевания часто  нуждаются в медицинской помощи. Только вот карета «скорой» не может добраться до пациентов.  От отсутствия дороги  страдает и домашнее хозяйство: целый сезон без  выпаса была корова,  а чтобы доставить домой выращенные  на собственном огороде  овощи, семье и вовсе  приходится проявлять чудеса изобретательности.

Письменных просьб, запросов и ответов с подписями официальных лиц за два года переписки в семье накопилось столько, что их хватило бы  на несколько  типографских изданий.  Во всех ответах – конкретное  решение:  обеспечить  подъездную дорогу.  Но  воз  и ныне там. К слову, на самом  первом  документе стоит дата 5 марта 2014 года.  Но сельисполком свое  же собственное решение выполнить так и не смог. 

Людмила Романович, председатель Молодовского сельсовета:
Не могу я изъять у граждан силой то, что они отказываются отдавать.  У них 23 сотки на двоих получилось, у нас предоставляется документально 25 соток для строительства и обслуживания жилого дома.

Так забору присвоили официальный статус. И земля, которая почти 20 лет  была дорогой, вдруг  оказалась за «чужим забором».  Официально   ни  проезда,  ни   улицы здесь  никогда не было, а документы  того периода в архиве не сохранились.  Лучше любых официальных бумаг факты сохранила людская память. Старожилы говорят,  раньше здесь можно было не то что пешком пройти, но и конем проехать.

Местные власти проблему признают и даже предлагают несколько вариантов ее решения: например, провести дорогу через соседские земли или по  собственному двору и огороду.

Вернуть дорогу на прежнее место теперь вряд ли возможно  — соседи наотрез отказались  уступить  нехватающие  1,5 метра. Еще один вариант — строительство нового моста, но возводить его для жителей одного дома, говорят в исполкоме, слишком дорогое удовольствие.

Виталий Клышко, заместитель председатель Ивановского районного исполнительного комитета:
У нас две мелиоративные организации. При демонтаже б/у труб нужного диаметра для такого канала, мы их немедленно сюда установим и дадим возможность нормально проезжать. Это раз. Второй вариант – длинный подъезд – более 100 метров — увы, сами понимаем, что не лучший вариант, но это даст возможность в нужное время подъехать.

Решить «бездорожную» проблему местные власти   пообещали до конца текущего квартала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Автодороги Беларуси # Людмила Романович # Виталий Клышко

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