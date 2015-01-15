Новости Беларуси. Первый детский дом семейного типа открылся в Столбцах. Двухэтажное здание расположился в новом микрорайоне города. На реализацию уникального проекта было потрачено более 2 с половиной миллиардов рублей. Новоселье справила семья Васильевых. Александр и Екатерина вырастили 6 своих и взяли на воспитание еще шесть приемных детей. В гости к счастливых новоселов пришел и губернатор Семен Шапиро. Кстати, до конца года в столичном регионе построят еще 3 таких дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.