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В Гродно сотрудники МЧС приобрели «Куб жизни» для спасения выпрыгивающих из зданий

15 января 2015 15:04
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Новости Беларуси. У Гродненских спасателей появилась возможность эвакуировать граждан из многоэтажных зданий, не применяя автолестницы. В канун профессионального праздника на вооружение МЧС принят так называемый «Куб жизни». Устройство размером пять на пять метров и высотой два с половиной метра устанавливается под окнами домов, в него нагнетается воздух. Человек весом до 150 килограммов может без последствий для здоровья спрыгнуть в центр «куба» с высоты пятиэтажного дома. Пострадавший останется жив, даже если спрыгнет на «куб» с 9-го этажа, однако, в этом случае не исключены переломы или сильные ушибы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Рассчитан «куб жизни» на 300 прыжков. Плотный материал, из которого он сделан, не подвержен горению, поэтому может использоваться рядом с эпицентром пожара. Это устройство — одна из новинок, принятых на вооружение областным МЧС.

Кроме того, за прошлый год закуплены 11 современных автоцистерн с запасом воды в 10 тонн. Это позволит ликвидировать пожары без дополнительной дозаправки, экономя драгоценное время.

 

# общество # МЧС Беларуси # Сергей Шпарло # Андрей Мамай

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