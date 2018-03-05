Прямой эфир

В сутки станция будет обслуживать 250 машин. В Минске открыли новую заправку сети «Беларуснефть»

05 марта 2018 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В столице открыли новую автозаправочную станцию сети «Беларуснефть». Оснащена АЗС самым современным оборудованием, которое сможет обслуживать даже электромобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сутки станция будет обслуживать 250 машин. В Минске открыли новую заправку сети «Беларуснефть»-1
В сутки станция будет обслуживать 250 машин. В Минске открыли новую заправку сети «Беларуснефть»-2

Оперативная заправка машин перед въездом в столицу. Эту станцию автолюбители ждали 4 месяца. Именно столько длилась реконструкция.

В сутки станция будет обслуживать 250 машин. В Минске открыли новую заправку сети «Беларуснефть»-4

Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:
Мы выполняем программу развития заправочных станций, причем каждый год идем с перевыполнением. Если в 2017 году было запланировано построить 17 новых объектов, то было введено – 22. На 2018 год у нас запланировано 13 новых объектов и 14 – по реконструкции.

Уникальный дизайн и самое современное оборудование. Магазин с широким выбором товаров, кафе, бесплатный выход в интернет и любезный персонал. На новой АЗС сети «Беларуснефть» исключительно европейский подход к сервису. По принципу – все для клиентов.

В сутки станция будет обслуживать 250 машин. В Минске открыли новую заправку сети «Беларуснефть»-6

Валерий Радобольский, руководитель Минского представительства производственного объединения «Белоруснефть»:
Мы уверены, что данный объект будет справляться с потоком автомобилей, который будет в этом месте. Не будет создавать проблем с какими-то очередями.

Здесь можно заполнить бак любого автомобиля. Бензин, дизельное топливо – все высокого качества. Даже те, кто предпочитают электротранспорт, могут воспользоваться услугами автозаправочной станции и подзарядить аккумулятор.

В сутки станция будет обслуживать 250 машин. В Минске открыли новую заправку сети «Беларуснефть»-8

Александр Драгун, директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:
Особенность этого объекта, что здесь мы запустили первую электрозарядную станцию быстрой зарядки Мот-4: два автомобиля могут заправляться на этой станции. Конечно, мы еще будем строить в 2018 году зарядные станции на АЗС.

Одновременно на новой АЗС могут заправляться четыре автомобиля с двигателями внутреннего сгорания. В сутки станция будет обслуживать 250 машин. И для держателей карт лояльности предусмотрены привлекательные бонусы.

В сутки станция будет обслуживать 250 машин. В Минске открыли новую заправку сети «Беларуснефть»-10
В сутки станция будет обслуживать 250 машин. В Минске открыли новую заправку сети «Беларуснефть»-11

Виталий Маслов, автомобилист:
 Я думаю, что это очень хорошее место: здесь выезд из Минска, опять же тут аквапарк, рынки. Если это продолжится и в других местах, будет только гуд.

«Белоруснефть» ежегодно реконструирует и строит АЗС. В черте Минска и за пределами. В Беларуси уже более 560 объектов этой сети. Планируется, что в ближайшее время новые автозаправочные станции появятся в Первомайском и Московском районах столицы.

# Реклама # Александр Драгун # Владимир Сизов

Другие новости рубрики

Все новости
Юрий Важник: «У нас вокзал один умер, второй умер. Из-за того, что расположен неудобно для потребителей» 
05 марта 2018 14:10

Юрий Важник: «У нас вокзал один умер, второй умер. Из-за того, что расположен неудобно для потребителей» 

В 2018 году в Молодечненском районе запустят три станции обезжелезивания воды
05 марта 2018 14:06

В 2018 году в Молодечненском районе запустят три станции обезжелезивания воды

Беларусь готовится к 8 марта: сколько будут стоить цветы?
05 марта 2018 13:16

Беларусь готовится к 8 марта: сколько будут стоить цветы?