В сутки станция будет обслуживать 250 машин. В Минске открыли новую заправку сети «Беларуснефть»

Новости Беларуси. В столице открыли новую автозаправочную станцию сети «Беларуснефть». Оснащена АЗС самым современным оборудованием, которое сможет обслуживать даже электромобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативная заправка машин перед въездом в столицу. Эту станцию автолюбители ждали 4 месяца. Именно столько длилась реконструкция.

Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:

Мы выполняем программу развития заправочных станций, причем каждый год идем с перевыполнением. Если в 2017 году было запланировано построить 17 новых объектов, то было введено – 22. На 2018 год у нас запланировано 13 новых объектов и 14 – по реконструкции. Уникальный дизайн и самое современное оборудование. Магазин с широким выбором товаров, кафе, бесплатный выход в интернет и любезный персонал. На новой АЗС сети «Беларуснефть» исключительно европейский подход к сервису. По принципу – все для клиентов.

Валерий Радобольский, руководитель Минского представительства производственного объединения «Белоруснефть»:

Мы уверены, что данный объект будет справляться с потоком автомобилей, который будет в этом месте. Не будет создавать проблем с какими-то очередями. Здесь можно заполнить бак любого автомобиля. Бензин, дизельное топливо – все высокого качества. Даже те, кто предпочитают электротранспорт, могут воспользоваться услугами автозаправочной станции и подзарядить аккумулятор.

Александр Драгун, директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:

Особенность этого объекта, что здесь мы запустили первую электрозарядную станцию быстрой зарядки Мот-4: два автомобиля могут заправляться на этой станции. Конечно, мы еще будем строить в 2018 году зарядные станции на АЗС. Одновременно на новой АЗС могут заправляться четыре автомобиля с двигателями внутреннего сгорания. В сутки станция будет обслуживать 250 машин. И для держателей карт лояльности предусмотрены привлекательные бонусы.