Прямой эфир

В странах юго-восточной Азии вспоминают жертв цунами

26 декабря 2009 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Катастрофа, которая произошла пять лет назад, унесла жизни почти четверти миллиона человек.

Гигантские волны вызвало девятибалльное землетрясение на острове Суматра — сильнейшее за последние 40 лет. На своем пути они сметали целые населенные пункты. Сильнее всего пострадала индонезийская провинция Ачех — там погибли почти 170 тысяч жителей. Стихия затронула 14 стран.

В память о жертвах в мечетях и храмах, а также в местах массовых захоронений сегодня проходят памятные церемонии.

О событиях пятилетней давности по-своему напомнила и природа — у берегов Индонезии произошло 6-балльное землетрясение. Пока информация о жертвах не поступала.

В странах юго-восточной Азии вспоминают жертв разрушительного цунами

В странах юго-восточной Азии вспоминают жертв разрушительного цунами

В странах юго-восточной Азии вспоминают жертв разрушительного цунами

В странах юго-восточной Азии вспоминают жертв разрушительного цунами

В странах юго-восточной Азии вспоминают жертв разрушительного цунами

В странах юго-восточной Азии вспоминают жертв разрушительного цунами

В странах юго-восточной Азии вспоминают жертв разрушительного цунами

В странах юго-восточной Азии вспоминают жертв разрушительного цунами

В странах юго-восточной Азии вспоминают жертв разрушительного цунами

# общество # Фотофакт # Цунами в Японии

Другие новости рубрики

Все новости
26 декабря 2009 14:41

«Минск-Арена» приняла первых зрителей

26 декабря 2009 13:44

В Британии создан алкогольный коктейль, который не вызывает похмелья

26 декабря 2009 13:15

В Китае открыта самая скоростная в мире железнодорожная магистраль