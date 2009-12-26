В странах юго-восточной Азии вспоминают жертв цунами

Катастрофа, которая произошла пять лет назад, унесла жизни почти четверти миллиона человек.

Гигантские волны вызвало девятибалльное землетрясение на острове Суматра — сильнейшее за последние 40 лет. На своем пути они сметали целые населенные пункты. Сильнее всего пострадала индонезийская провинция Ачех — там погибли почти 170 тысяч жителей. Стихия затронула 14 стран.

В память о жертвах в мечетях и храмах, а также в местах массовых захоронений сегодня проходят памятные церемонии.

О событиях пятилетней давности по-своему напомнила и природа — у берегов Индонезии произошло 6-балльное землетрясение. Пока информация о жертвах не поступала.