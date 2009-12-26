В Британии создан алкогольный коктейль, который не вызывает похмелья

Крепкий алкогольный коктейль, которые не вызывает ни головной боли, ни последующего похмелья, создал к предстоящим новогодним застольям известный британский специалист в области питания Гурпарид Бэинс..

Разработанный Бэинсом напиток основан на водке и содержит целый набор добавок из экзотических растений. В результате, утверждает он, коктейль обладает способностью «очищать кровяной поток» и не допускать создания устойчивых токсичных образований.

«Моя задача состояла в том, чтобы позволить людям хорошо отдохнуть и при этом не жаловаться на утро на головную боль», - заявил Бэинсон, добавив, что он «достиг своей цели».

При этом он раскрыл секрет нового коктейля. В него входят наряду с водкой, сок ягоды асаи и граната, а также известный ликер «Куантро». Его сотрудники тестировали новый коктейль, и остались очень довольны, пишет NEWSru.com со ссылкой на ВВС.

Правда, Гурпарид Бэинс настаивает, что его изобретение следует употреблять в умеренных количествах.