«Минск-Арена» приняла первых зрителей

Многопрофильный комплекс прошёл экзамен перед сдачей в эксплуатацию.

В ближайшее время он примет матчи Континентальной хоккейной лиги, осенью – Детское Евровидение, а в 2014 году – Чемпионат Мира по хоккею.

Сегодня под одной крышей собрались 15 тысяч зрителей, спортсмены, обслуживающий персонал и служба безопасности. Таким образом специалисты смогли проверить свою же работу не только на прочность. Оценивали так же звук, световое оформление и даже то, как гости будут ориентироваться в новом здании.

Опробовали новостройку и спортсмены. За любимые команды «Керамин» и хоккейный клуб «Юность» болели полные трибуны. А в перерывах – оценивали мастерство юных чемпионов фигурного катания.

Павел Галкин, директор многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена»:

У нас много еще вопросов, которые для нас остаются загадками и которые мы хотели бы для себя уяснить: всё ли мы правильно делаем, все ли хорошо, как работает визуально-адресное ориентирование, как работает микроклимат, свет, звук — а это инженерные вопросы, которые требуют отладки.