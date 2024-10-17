Ежегодно в Беларуси проходит Неделя родительской любви. Это повод сказать слова благодарности близким, тем, кто заботился о нас с первых дней жизни и кто готов поддержать советом в любой ситуации. Марафон праздничных мероприятий проходит по всей стране. В Столине открылся уникальный для Беларуси Музей матери и семьи – первый в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столинский район имеет статус не только самого большого по площади региона, но и самого многодетного. На край приходится каждый 15-й орден Матери, врученный за всю историю суверенной Беларуси. Всего 837 наград. Семьи по-полесски – репортаж Кристины Протосовицкой.

Орден номер 1. Первая награда в стране нашла обладательницу именно в Столинском районе. Мария Озимко работала дояркой и воспитала 6 детей. Первый указ вышел 14 октября 1996 года и включал 124 фамилии. Многодетная мама передала награду в новый музей. Мария Озимко, обладательница ордена Матери (1996 г.):

Этот орден первым номером. Вызвали нас в сельсовет, 5 человек нас тогда было, вручили. Я родила, я должна сама заботится о них, я никогда в жизни не ходила просить помощи у государства. В декрете не была. Я не считаю это подвигом. Сколько Бог дал, столько я родила.

Отдельный стенд музея посвятили матери-героине 15 детей Вере Бруцкой. 6 высших наград еще советского времени. А в суверенной истории – 5 ее дочерей и 5 невесток обладательницы ордена Матери. Сегодня на их глазах слезы, глядя на портрет дорогой и любимой мамы. На большую семью приходится 92 внука и 31 правнук.