Лукашенко продлил действие указа о поддержке организаций физической культуры и спорта

Лукашенко рассказал, чего ждёт от полярников: хочу, чтобы вы мне говорили правду!

«Вся Беларусь будет говорить о наших с вами разговорах. А обычный человек, который корячится в поле или у станка, подумает: а что нам от этого? А мы пока еще не сказали», – отметил Президент.