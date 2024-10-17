Лукашенко продлил действие указа о поддержке организаций физической культуры и спорта

Особое внимание в стране – развитию физической культуры и спорта. 17 октября Александр Лукашенко продлил действие указа о поддержке профильных организаций. Теперь документ будет действовать до 30 июня 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В настоящее время правительство готовит предложения о совершенствовании системы поддержки в спортивной отрасли. В частности, будет усилен контроль за направлением на эти цели средств местных бюджетов и государственных предприятий. Также планируется оптимизировать финансирование клубов по игровым видам спорта в зависимости от спортивного результата.