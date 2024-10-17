Прямой эфир

Лукашенко продлил действие указа о поддержке организаций физической культуры и спорта

17 октября 2024 18:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Особое внимание в стране – развитию физической культуры и спорта. 17 октября Александр Лукашенко продлил действие указа о поддержке профильных организаций. Теперь документ будет действовать до 30 июня 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко продлил действие указа о поддержке организаций физической культуры и спорта-2

В настоящее время правительство готовит предложения о совершенствовании системы поддержки в спортивной отрасли. В частности, будет усилен контроль за направлением на эти цели средств местных бюджетов и государственных предприятий. Также планируется оптимизировать финансирование клубов по игровым видам спорта в зависимости от спортивного результата.

# Александр Лукашенко # Спорт Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко рассказал, чего ждёт от полярников: хочу, чтобы вы мне говорили правду!
17 октября 2024 18:11

Лукашенко рассказал, чего ждёт от полярников: хочу, чтобы вы мне говорили правду!

«Я сказал: завтра должны быть результаты» – Лукашенко о поисках нефти в Беларуси
17 октября 2024 17:45

«Я сказал: завтра должны быть результаты» – Лукашенко о поисках нефти в Беларуси

Лукашенко наделил комиссию по возвращению беглых новыми полномочиями
17 октября 2024 17:10

Лукашенко наделил комиссию по возвращению беглых новыми полномочиями