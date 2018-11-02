Прямой эфир

В столице наградили лучших работников СМИ Минской области

02 ноября 2018 19:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Виртуозы пера. В столице наградили лучших представителей средств массовой информации Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В столице наградили лучших работников СМИ Минской области-1

В ежегодном областном соревновании приняли участие более 70 репортеров, редакторов и фотокорреспондентов. Высокими наградами отметили 36 коллективов районных и городских газет, радио и телевидения.

В столице наградили лучших работников СМИ Минской области-4


Татьяна Хмель, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома:
СМИ, как и прежде, находятся в эпицентре всех событий: политических, экономических, не только в стране, но и в нашей области. Мне очень отрадно, что региональное телевидение набирает обороты. Интересные, творческие, тематические передачи с участием жителей нашей области.

В столице наградили лучших работников СМИ Минской области-6

Людмила Курбанова, главный редактор газеты «Жодинские новости»:
Нынешняя награда - это не только повод для радости,  это повод для плодотворной работы всего нашего творческого коллектива. Журналистская профессия - самая лучшая профессия в мире. Мы радуемся, когда выходит новая статья, заинтересовавшая читателя,  интервью.

В столице наградили лучших работников СМИ Минской области-9

Конкурс проводится уже 14-й раз и каждый год соревнования активизируют СМИ и мотивируют журналистов к всестороннему и креативному подходу в создании новостей.

# СМИ Беларуси # общество # Татьяна Хмель # Людмила Курбанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Орденом матери награждены 34 жительницы Минской области
02 ноября 2018 19:20

Орденом матери награждены 34 жительницы Минской области

В Гомеле к столетию ВЛКСМ высаживают 100 деревьев
02 ноября 2018 19:13

В Гомеле к столетию ВЛКСМ высаживают 100 деревьев

«После удара поднимался такой купол-гриб». Что рассказывают очевидцы бомбёжек на Мерлинском полигоне
02 ноября 2018 18:48

«После удара поднимался такой купол-гриб». Что рассказывают очевидцы бомбёжек на Мерлинском полигоне