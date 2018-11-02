В столице наградили лучших работников СМИ Минской области

Новости Беларуси. Виртуозы пера. В столице наградили лучших представителей средств массовой информации Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ежегодном областном соревновании приняли участие более 70 репортеров, редакторов и фотокорреспондентов. Высокими наградами отметили 36 коллективов районных и городских газет, радио и телевидения.



Татьяна Хмель, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома:

СМИ, как и прежде, находятся в эпицентре всех событий: политических, экономических, не только в стране, но и в нашей области. Мне очень отрадно, что региональное телевидение набирает обороты. Интересные, творческие, тематические передачи с участием жителей нашей области.

Людмила Курбанова, главный редактор газеты «Жодинские новости»:

Нынешняя награда - это не только повод для радости, это повод для плодотворной работы всего нашего творческого коллектива. Журналистская профессия - самая лучшая профессия в мире. Мы радуемся, когда выходит новая статья, заинтересовавшая читателя, интервью.