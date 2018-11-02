«После удара поднимался такой купол-гриб». Что рассказывают очевидцы бомбёжек на Мерлинском полигоне

После распада огромной страны жизнь конкретно в полесских местах усложнилась ещё больше. Под два десятка белорусских деревень навсегда стали украинскими.

Казалось невозможным, что бывшие земляки вдруг стали гражданами разных стран. Те, кто живет сегодня по ту сторону, хорошо помнят Мерлинский полигон, где прошло их детство.

Иван, житель д. Дроздынь (Украина): Когда бомбили, если сам, то страшно. А со старшими это было, вообще, интересно. Особенно вечером, когда дымовые шашки бросали. После удара бомбой поднимался такой купол-гриб, как бы дыма.

Светлана, жительница д. Дроздынь (Украина):

Мы знали, что там есть полигон, нельзя туда. Но надо деньги, собирать едем и всё. Бомбёжка, пронесло, ну и всё. Нас не останавливало, что бомбили.

Напугать этих людей взрывами и бомбами казалось невозможным. К тому же, после учений, если повезёт первому прийти на поле, можно было найти много полезных в быту вещей.