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«После удара поднимался такой купол-гриб». Что рассказывают очевидцы бомбёжек на Мерлинском полигоне

02 ноября 2018 18:48
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После распада огромной страны жизнь конкретно в полесских местах усложнилась ещё больше. Под два десятка белорусских деревень навсегда стали украинскими.

Новые границы на атласе внесли свои коррективы в быт полешуков.

«После удара поднимался такой купол-гриб». Что рассказывают очевидцы бомбёжек на Мерлинском полигоне -1

Казалось невозможным, что бывшие земляки вдруг стали гражданами разных стран. Те, кто живет сегодня по ту сторону, хорошо помнят Мерлинский полигон, где прошло их детство.

«После удара поднимался такой купол-гриб». Что рассказывают очевидцы бомбёжек на Мерлинском полигоне -4


Иван, житель д. Дроздынь (Украина):
Когда бомбили, если сам, то страшно. А со старшими это было, вообще, интересно. Особенно вечером, когда дымовые шашки бросали. После удара бомбой поднимался такой купол-гриб, как бы дыма.

Полигон, словно магнитом, притягивал к себе людей.

«После удара поднимался такой купол-гриб». Что рассказывают очевидцы бомбёжек на Мерлинском полигоне -7


Евгений, житель д. Дроздынь (Украина):
Видел, как летали самолёты. Бомбили, как война.

Страшно, конечно, было.

«После удара поднимался такой купол-гриб». Что рассказывают очевидцы бомбёжек на Мерлинском полигоне -10

Светлана, жительница д. Дроздынь (Украина):
Мы знали, что там есть полигон, нельзя туда. Но надо деньги, собирать едем и всё. Бомбёжка, пронесло, ну и всё. Нас не останавливало, что бомбили.

Напугать этих людей взрывами и бомбами казалось невозможным. К тому же, после учений, если повезёт первому прийти на поле, можно было найти много полезных в быту вещей.

«После удара поднимался такой купол-гриб». Что рассказывают очевидцы бомбёжек на Мерлинском полигоне -13


Иван, житель д. Дроздынь (Украина):
Мы много перевозили к себе, эти парашюты. Там были верёвки.

Мы плели косички и перевязывали сено.

Тайны Беларуси: Мерлинский полигон

# История # общество

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