В Гомеле к столетию ВЛКСМ высаживают 100 деревьев

Новости Беларуси. Разговор, который воодушевил. Молодые белорусы, побывавшие на встрече с Александром Лукашенко, вернулись домой с новыми мыслями и новыми идеями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Даниленко – молодой руководитель. Уже три года работает заместителем директора целого Дворца культуры. Знание человека – для него важная часть профессии. И в этом немало помог опыт работы с молодёжью.

Валерий Даниленко, заместитель директора Дворца культуры «Костюковка»:

Для меня союз молодёжи – это действительно путёвка в жизнь. Мне действительно помогла та школа.

Он не скрывает, встреча с Президентом произвела впечатление. Во много ещё предстоит разобраться, но главное – ясно уже сегодня. Валерий Даниленко:

Послушав главу государства, то как он разделяет идею союза молодёжи. Он поделился своей молодостью, показал свой комсомольский билет. Это оставило глубочайшее впечатление.

И это будущее без отрыва от прошлого, из которого постарались взять самое лучшее и актуальное в веке 21-м.

Александр Добриян, СТВ:

У самой активной части белорусской молодёжи трудовой семестр не имеет временных рамок. Из Дворца Независимости и прямо к делу. В Гомеле пообещали к столетию ВЛКСМ посадить 100 деревьев. И слова с делом не расходятся.

Дарья Синкевич в студотрядовском движении не новичок. Командир отряда. Говорит пока вместе с Президентом исполняли хит на века – песню «Команда молодости нашей» – вспомнила всех ребят, с кем пришлось работать плечом к плечу.

Дарья Синкевич, командир студенческого отряда:

Очень важно, что людям не безразлично мнение молодёжи. Что есть возможность высказать свои идеи и предложения. И что это будет услышано.