В Гомеле к столетию ВЛКСМ высаживают 100 деревьев

Новости Беларуси. Разговор, который воодушевил. Молодые белорусы, побывавшие на встрече с Александром Лукашенко, вернулись домой с новыми мыслями и новыми идеями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Разговор, который воодушевил. Молодые белорусы, побывавшие на встрече с Александром Лукашенко, вернулись домой с новыми мыслями и новыми идеями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Валерий Даниленко – молодой руководитель. Уже три года работает заместителем директора целого Дворца культуры. Знание человека – для него важная часть профессии. И в этом немало помог опыт работы с молодёжью.
Валерий Даниленко, заместитель директора Дворца культуры «Костюковка»:
Для меня союз молодёжи – это действительно путёвка в жизнь. Мне действительно помогла та школа.
Он не скрывает, встреча с Президентом произвела впечатление. Во много ещё предстоит разобраться, но главное – ясно уже сегодня.
Валерий Даниленко:
Послушав главу государства, то как он разделяет идею союза молодёжи. Он поделился своей молодостью, показал свой комсомольский билет. Это оставило глубочайшее впечатление.
И это будущее без отрыва от прошлого, из которого постарались взять самое лучшее и актуальное в веке 21-м.
Александр Добриян, СТВ:
У самой активной части белорусской молодёжи трудовой семестр не имеет временных рамок. Из Дворца Независимости и прямо к делу. В Гомеле пообещали к столетию ВЛКСМ посадить 100 деревьев. И слова с делом не расходятся.
Дарья Синкевич в студотрядовском движении не новичок. Командир отряда. Говорит пока вместе с Президентом исполняли хит на века – песню «Команда молодости нашей» – вспомнила всех ребят, с кем пришлось работать плечом к плечу.
Дарья Синкевич, командир студенческого отряда:
Очень важно, что людям не безразлично мнение молодёжи. Что есть возможность высказать свои идеи и предложения. И что это будет услышано.
Неравнодушные с нетерпением ожидают большую студотрядовскую стройку. Что это будет за объект пока неизвестно, и это лишь прибавляет интереса.