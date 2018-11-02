Прямой эфир

В Гомеле к столетию ВЛКСМ высаживают 100 деревьев

02 ноября 2018 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Разговор, который воодушевил. Молодые белорусы, побывавшие на встрече с Александром Лукашенко, вернулись домой с новыми мыслями и новыми идеями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле к столетию ВЛКСМ высаживают 100 деревьев-1

Валерий Даниленко – молодой руководитель. Уже три года работает заместителем директора целого Дворца культуры. Знание человека – для него  важная часть профессии. И в этом немало помог опыт работы с молодёжью.

В Гомеле к столетию ВЛКСМ высаживают 100 деревьев-4

Валерий Даниленко, заместитель директора Дворца культуры «Костюковка»:
Для меня союз молодёжи – это действительно путёвка в жизнь. Мне действительно помогла та школа.

В Гомеле к столетию ВЛКСМ высаживают 100 деревьев-7

Он не скрывает, встреча с Президентом произвела впечатление. Во много ещё предстоит разобраться, но главное – ясно уже сегодня.

Валерий Даниленко:
Послушав главу государства, то как он разделяет идею союза молодёжи. Он поделился своей молодостью, показал свой комсомольский билет. Это оставило глубочайшее впечатление.

В Гомеле к столетию ВЛКСМ высаживают 100 деревьев-10

И это будущее без отрыва от прошлого, из которого постарались взять самое лучшее и актуальное в веке 21-м. 

В Гомеле к столетию ВЛКСМ высаживают 100 деревьев-13

Александр Добриян, СТВ:
У самой активной части белорусской молодёжи трудовой семестр не имеет временных рамок. Из Дворца Независимости и прямо к делу. В Гомеле пообещали к столетию ВЛКСМ посадить 100 деревьев. И слова с делом не расходятся.

В Гомеле к столетию ВЛКСМ высаживают 100 деревьев-16

Дарья Синкевич в студотрядовском движении не новичок. Командир отряда. Говорит пока вместе с Президентом исполняли хит на века – песню «Команда молодости нашей» – вспомнила всех ребят, с кем пришлось работать плечом к плечу.

В Гомеле к столетию ВЛКСМ высаживают 100 деревьев-19

Дарья Синкевич, командир студенческого отряда:
Очень важно, что людям не безразлично мнение молодёжи. Что есть возможность высказать свои идеи и предложения. И что это будет услышано.

В Гомеле к столетию ВЛКСМ высаживают 100 деревьев-22

Неравнодушные с нетерпением ожидают большую студотрядовскую стройку. Что это будет за объект пока неизвестно, и это лишь прибавляет интереса.

# 100 лет ВЛКСМ # общество # Валерий Даниленко # Дарья Синкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«После удара поднимался такой купол-гриб». Что рассказывают очевидцы бомбёжек на Мерлинском полигоне
02 ноября 2018 18:48

«После удара поднимался такой купол-гриб». Что рассказывают очевидцы бомбёжек на Мерлинском полигоне

Атомная загадка Беларуси! Что, на самом деле, испытывали на полешуках за 25 лет до Чернобыля?
02 ноября 2018 18:48

Атомная загадка Беларуси! Что, на самом деле, испытывали на полешуках за 25 лет до Чернобыля?

«Мама в печи блины пекла, а они уже хату ломают». Как выселяли людей перед строительством Мерлинского полигона
02 ноября 2018 18:47

«Мама в печи блины пекла, а они уже хату ломают». Как выселяли людей перед строительством Мерлинского полигона