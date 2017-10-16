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В столице началась реконструкция Красного костёла

16 октября 2017 20:57
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Новости Беларуси. Новая жизнь святыни. В столице началась реконструкция Красного костёла, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В столице началась реконструкция Красного костёла-1

За свою больше чем вековую историю его ни разу не ремонтировали. И вот сейчас, в год 170-летия основателя храма Эдварда Войниловича, здесь восстанавливают зал богослужений, фасад и инженерные системы. Александр Лучонок – о том, как изменится визитная карточка Минска.

В столице началась реконструкция Красного костёла-4

# общество # Фотофакт # Историко-культурные ценности Беларуси

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