В столице началась реконструкция Красного костёла

За свою больше чем вековую историю его ни разу не ремонтировали. И вот сейчас, в год 170-летия основателя храма Эдварда Войниловича, здесь восстанавливают зал богослужений, фасад и инженерные системы. Александр Лучонок – о том, как изменится визитная карточка Минска.