Паломничество к святыне: в Могилев прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

Новости Беларуси. С надеждой на чудо. Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской собрал в эти дни сотни паломников у Спасо-Преображенского собора в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Блаженная Матрона Московская еще при жизни прославилась праведной жизнью и многочисленными чудесами. За помощь людям в избавлении от болезней и несчастий в конце прошлого века её причислили к лику святых.

Очередь к святым мощам начинается за пределами храма. Внутри всем желающим просто не хватает места. Сергей Григорьев:

Стоим уже минут 20-25. Надеюсь, что она поможет мне, здоровью.

Оксана Радюк:

Сколько я слышала, она помогает много в чем, творит разные чудеса. Помогает забеременеть тем, у кого сложно с этим.

Матрона Московская, или как ее называют Святая матушка, еще при жизни прославилась праведной жизнью и многочисленными чудесами. Она многим помогала излечивать недуги - бескорыстно. К ней ползли не умеющие ходить, а от нее возвращались на ногах. Большая часть жизни Матроны Московской пришлась на 20 век. Иерей Анатолий, священнослужитель Спасо-Преображенского кафедрального собора Могилёва:

Это был страшнейший период в истории нашего государства. В него вошли революция, гражданская война, коллективизация. Потом 37-39 годы. Потом война. И Матрона Московская помогала людям и в вопросах материальных, и в вопросах духовных.

После смерти святой ее чудеса не прекратились. В Московский Свято-Покровский монастырь, где находятся святые мощи, ежедневно приезжают тысячи паломников из разных городов и даже стран. Теперь их частица и в Могилеве. Люди читают молитвы и просят самое главное.

Злата Водицкая:

Я просила у святой Матроны здоровья. Чтобы были все здоровые - бабушки, дедушки, мамы. Виктория Довжук:

Здоровье, достаток, взаимопонимание. Наверное, главное для каждой женщины сохранить семейный очаг. Александр Савченко:

К Матронушке Московской и в Москву ездили, и здесь, сюда решили сходить.

Чтобы как можно больше верующих смогли прикоснуться к святым мощам, ковчег с их частицей уже многие годы колесит по православным приходам. Такое решение еще при своей жизни принимал патриарх Алексий второй. Перед Могилевом ковчег побывал в Тверской области и в Польше. В Могилеве частицу мощей с Иконой Матроны привезли в самый большой храм Беларуси – Спасо-Преображенский кафедральный собор.