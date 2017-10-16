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Паломничество к святыне: в Могилев прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

16 октября 2017 20:43
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Новости Беларуси. С надеждой на чудо. Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской собрал в эти дни сотни паломников у Спасо-Преображенского собора в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паломничество к святыне: в Могилев прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской -1

Блаженная Матрона Московская еще при жизни прославилась праведной жизнью и многочисленными чудесами. За помощь людям в избавлении от болезней и несчастий в конце прошлого века её причислили к лику святых. 

Очередь к святым мощам начинается за пределами храма. Внутри всем желающим просто не хватает места.

Сергей Григорьев:
Стоим уже минут 20-25. Надеюсь, что она поможет мне, здоровью.

Паломничество к святыне: в Могилев прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской -4

Оксана Радюк:
Сколько я слышала, она помогает много в чем, творит разные чудеса. Помогает забеременеть тем, у кого сложно с этим.

Матрона Московская, или как ее называют Святая матушка, еще при жизни прославилась праведной жизнью и многочисленными чудесами. Она многим помогала излечивать недуги - бескорыстно.  К ней ползли не умеющие ходить, а от нее возвращались на ногах. Большая часть жизни Матроны Московской пришлась на 20 век.

Иерей Анатолий, священнослужитель Спасо-Преображенского кафедрального собора Могилёва:
Это был страшнейший период в истории нашего государства. В него вошли революция, гражданская война, коллективизация. Потом 37-39 годы. Потом война. И Матрона Московская помогала людям и в вопросах материальных, и в вопросах духовных.

Паломничество к святыне: в Могилев прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской -7

После смерти святой ее чудеса не прекратились. В Московский Свято-Покровский монастырь, где находятся святые мощи, ежедневно приезжают тысячи паломников из разных городов и даже стран. Теперь их частица и в Могилеве. Люди читают молитвы и просят самое главное.

Злата Водицкая:
Я просила у святой Матроны здоровья. Чтобы были все здоровые - бабушки, дедушки, мамы.

Виктория Довжук:
Здоровье, достаток, взаимопонимание. Наверное, главное для каждой женщины сохранить семейный очаг.

Александр Савченко:
К Матронушке Московской и в Москву ездили, и здесь, сюда решили сходить.

Паломничество к святыне: в Могилев прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской -10

Чтобы как можно больше верующих смогли прикоснуться к святым мощам, ковчег с их частицей уже многие годы колесит по православным приходам. Такое решение еще при своей жизни принимал патриарх Алексий второй. Перед Могилевом ковчег побывал в Тверской области и в Польше. В Могилеве частицу мощей с Иконой Матроны привезли в самый большой храм Беларуси – Спасо-Преображенский кафедральный собор. 

Паломничество к святыне: в Могилев прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской -13

Юрий Прокопенко, СТВ:
Доступ к мощам открыт с 8-ми утра до 7-ми вечера. И на протяжение дня очередь не становится меньше. Люди все идут и идут. В Могилеве ковчег пробудет до конца следующей недели, а далее отправится в один из районных приходов.  

Паломничество к святыне: в Могилев прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской -15

# Иконы # общество # Александр Савченко # Фотофакт

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