Кто-то спит в одежде, а кто-то не знает, чем дышать: белорусы снова жалуются на температуру в домах

Новости Беларуси. Белорусы вновь говорят о погоде. В доме. Причем, не только говорят, но и активно жалуются и в коммунальные службы, и на горячую линию СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусы вновь говорят о погоде. В доме. Причем, не только говорят, но и активно жалуются и в коммунальные службы, и на горячую линию СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возмущения отличаются, как температурный минус, и плюс: кто-то недоволен тем, что после включения отопления в квартире из-за жары впору выращивать тропические растения, а кто-то жалуется на то, что все еще вынужден спать в одежде. Ольга Осадчая о том, как же настраивают домашний климат-контроль не против жильцов.
Горячий в этой квартире пока разве что телефон: Тамара Петровна уже несколько дней рассказывает ЖЭСу об отсутствии плюсов отрицательных температур.
Тамара Задиран, житель Минска:
Вчера уже не не звонила. Прислали Виктора – Виктор такой! Сказали, что сантехник, а он столяр.
После визита Виктора батареи, ожидаемо, не накалились. Спать Тамара Петровна ложится в одежде, еще и дополнительно утепляясь грелкой. Причем, о создании в квартире тропиков пенсионерка не просит точно – хоть бы снять валенки – и уже хорошо.
Тамара Задиран:
Я не такая, что мне надо прямо жарища. Ну хоть бы немного.
Ангелина была бы совсем не против отогреть замерзающую Тамару Петровну. Но у девушки ситуация и вовсе парадоксальная: жарко даже с учетом того, что в одной части квартиры батареи холодные, в другой – до радиатора с трудом можно дотронуться. Но охлаждение отношений с летним гардеробом – это про нее: каждое утро она попадает в еще одну коммунальную широту.
Ангелина Нехай, житель Минска:
В университет приходишь, сидишь в пальто, куртке, шарфике. Даже термос берешь. Я думаю, что приезжают работники ЖЭСа и в комнате на первом этаже все это регулируют.
Работники ЖЭС, конечно, приезжают, но в комнате, главным образом, хозяйничает автоматика. Специальная система, в зависимости от температуры за окном, запускает подогрев или охлаждение радиаторов в квартирах. В один момент погода в доме, конечно, не изменится – и если в кухне приходится готовить неглиже, специалисты предлагают либо подождать, пока система перестроится под потепление, либо позвонить 115 или диспетчеру ЖЭС.
Павел Шейпак, заместитель директора ЖКХ №1 Фрунзенского района Минска:
Система регулирования может выйти из строя – это все-таки оборудование. Либо необходима дополнительная регулировка – это же электроника: тот же телефон нужно минимально настроить.
А, тем временем, Тамара Петровна дождалась перенастройки в ручном режиме.
Юрий Лунёв, хаусмастер:
Был воздух в системе, поэтому бабушка замерзала. Физически не успеваем действительно – много бывает разных проблем.
Юрий Васильевич как музыкант – профессионально даёт джазу только батареям. Ведь несмотря пусть на самую мудрейшую автоматику, домашний климат-контроль порой можно создать только руками специалиста или достающими деньги из родного кармана. Установить современные батареи хоть с дизайнерским регулятором температуры – выход, правда, для кого-то лишь теоретический. И каждый ли будет готов заплатить за погоду в доме.