Курс на модернизацию – как в Беларуси уходят от привязного содержания в животноводстве?

Современные технологии, оборудование и благоприятные условия. В Минской области возводят около 30 новых молочно-товарных комплексов. Они в разной стадии готовности. В 2025 году планируют ввести в эксплуатацию 20 объектов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Задача – уйти от привязного содержания. И тем самым увеличить продуктивность поголовья и качество молока. Современный МТК на 800 голов строят и в Столбцовском районе.

Сельхозпредприятие «Рубежевичи» специализируется на животноводстве. Здесь взяли курс на модернизацию. Сейчас строят новый молочно-товарный комплекс возле деревни Ручин. Основные работы практически завершены.

Анна Куртасова, корреспондент:

Новый молочно-товарный комплекс будет рассчитан на 800 голов. Уже полностью построены два помещения для животных и доильный блок. Впереди установка оборудования и пусконаладочные работы. Уже в марте объект введут в эксплуатацию.