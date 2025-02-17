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Курс на модернизацию – как в Беларуси уходят от привязного содержания в животноводстве?

17 февраля 2025 13:51
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Современные технологии, оборудование и благоприятные условия. В Минской области возводят около 30 новых молочно-товарных комплексов. Они в разной стадии готовности. В 2025 году планируют ввести в эксплуатацию 20 объектов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Задача – уйти от привязного содержания. И тем самым увеличить продуктивность поголовья и качество молока. Современный МТК на 800 голов строят и в Столбцовском районе.

Курс на модернизацию – как в Беларуси уходят от привязного содержания в животноводстве?-2

Сельхозпредприятие «Рубежевичи» специализируется на животноводстве. Здесь взяли курс на модернизацию. Сейчас строят новый молочно-товарный комплекс возле деревни Ручин. Основные работы практически завершены.

Курс на модернизацию – как в Беларуси уходят от привязного содержания в животноводстве?-4

Анна Куртасова, корреспондент:
Новый молочно-товарный комплекс будет рассчитан на 800 голов. Уже полностью построены два помещения для животных и доильный блок. Впереди установка оборудования и пусконаладочные работы. Уже в марте объект введут в эксплуатацию.

Курс на модернизацию – как в Беларуси уходят от привязного содержания в животноводстве?-6

В помещениях для животных оборудовали все согласно современным технологиям. С комфортом для буренок. Просторно, светло. Установлено стойловое оборудование, рядом – поилки. Созданы все условия.

Подробности в сюжете.

# Сельское хозяйство

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