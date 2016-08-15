В Столбцовском районе проходит летний лагерь для юных спортсменов

Новости Беларуси. Летний лагерь для юных спортсменов проходит в Столбцовском районе. 9 дней для будущих чемпионов проходят на свежем воздухе с тренировками, хорошим питанием и масштабной развлекательной программой.

В лагере отдыхают воспитанники местной детско-юношеской спортивной школы.

Лыжники и легкоатлеты оттачивают мастерство под руководством молодых тренеров. Выпускники высших учебных заведений и сотрудники спортивной школы объединились в педагогический студенческий отряд.

Антон Василевский, тренер-преподаватель по лёгкой атлетике детско-юношеской спортивной школы Столбцов:

Каждый день у нас по две тренировочки. Утром ходим на зарядку, питаемся. Кормят нас хорошо, так как мы спортсмены, спортсмены вообще должны кушать много, правильно. За эти девять дней мы не только потренировались с детками, но и удачно отдохнули.

Надежда Курила:

Здесь хорошее питание, тренировки. Здесь все условия, чтобы заниматься.

Глеб Орловский:

Тренируют, относятся хорошо. Подсказывают, в трудную минуту поддержат.

Лето с пользой только в Столбцовском районе в этом году провели более 200 ребят. Из них 60 человек работали как раз в составе педагогических отрядов.

Для молодых учителей и воспитателей это хороший повод не только заработать во время заслуженного отпуска, но и лучше познакомиться со своими воспитанниками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аргинэ Аудалян, воспитатель лагеря:

Если в школе как-то строго себя держишь, то здесь более дружеская обстановка. Начинаешь дружить с ребятами. Даже есть такие случаи, когда смена заканчивается, и дружба всё равно продолжается. Очень часто в городе встречаются группами, отрядами, даже несколько отрядов вместе. Ребята дружат, и мы вместе с ними.