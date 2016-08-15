Министерство торговли отметило предприятия Слуцка наградой «Бронзовый Меркурий» и тремя званиями «Отличник торговли»

Новости Беларуси. Торговые предприятия Слуцка получили высокую оценку Министерства торговли. Сразу трём местным специалистам присвоены почётные звания «Отличник торговли». В древний город отправилась и высокая награда «Бронзовый Меркурий», которая вручается шестой год подряд лучшим организациям.

Последние годы государственным предприятиям приходится выдерживать высокую конкуренцию с предприимчивыми «сетевиками», привлекающими потребителя многочисленными новинками – и в плане ассортимента, и в плане акций.

Торговые организации Слуцка в таком «соперничестве» выглядят достойно. За счет чего – сообщили в программе «Минщина» на СТВ.