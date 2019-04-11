Кревский замок в 3D через камеру планшета. Где посмотреть?

Александр Хромой, заместитель директора Национального исторического музея Республики Беларусь:

Мы решили сделать сборный проект, показать этот замок не как точную реконструкцию на какой-то век, а как он выглядел, наверное, в деталях в лучшие периоды своей истории. Этот проект позволит нам в дальнейшем более детально изучить историю Кревского замка, потому что на протяжении столетий он принимал разное участие в истории нашей страны. Например, 100 лет назад этот замок принимал участие в Первой мировой войне.