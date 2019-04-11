Кревский замок в 3D через камеру планшета. Где посмотреть?

В Национальном историческом музее состоялась презентация интерактивного макета Кревского замка. Подробности рассказываем в программе «Минск и минчане».
В Национальном историческом музее состоялась презентация интерактивного макета Кревского замка. Подробности рассказываем в программе «Минск и минчане».
Этот памятник архитектуры, построенный ещё в XIV веке, хранит в себе воспоминания о важнейших событиях белорусской истории. Культовое сооружение сейчас восстанавливают.
Александр Хромой, заместитель директора Национального исторического музея Республики Беларусь:
Мы решили сделать сборный проект, показать этот замок не как точную реконструкцию на какой-то век, а как он выглядел, наверное, в деталях в лучшие периоды своей истории. Этот проект позволит нам в дальнейшем более детально изучить историю Кревского замка, потому что на протяжении столетий он принимал разное участие в истории нашей страны. Например, 100 лет назад этот замок принимал участие в Первой мировой войне.
Эта экспозиция – воплощение передовых технологий нашего времени. Макет появился с помощью технологии 3D-печати и создавался около 180 часов, а точность печати достигла 0,004 мм. Сам проект – продолжение серии, авторы которой помогают белорусам ещё больше погрузиться в свою историю.
Андрей Ус, соавтор проекта из серии VKL3D «Очутись в сердце истории»:
Дополненная реальность реализована через мультимедийные планшеты, когда через камеру планшета мы можем увидеть трёхмерные модели, различную текстовую и видеоинформацию, которая выходит поверх картинки камеры. VKL3D – это проект, который делают энтузиасты, вкладывают огромное количество времени, средств и своей любви к истории РБ.
Исторический музей скоро ждут перемены, а его руководители не боятся пробовать что-то новое. В музее не скрывают – путь к сердцу молодых почитателей искусства лежит как раз через современные технологии.
Отправиться в 3D-экскурсию по замкам и «полистать» Библию Скорины: интерактивные новинки в историческом музее
Александр Хромой:
Национальный исторический музей готовится к переезду в новое здание, которое уже начинает проектироваться, и под которое мы составляем новую экспозицию. Поэтому интерактивные технологии там тоже необходимо применять, и для нас очень важно, чтобы мы уже испробовали то, над чем сейчас главные музеи мира работают и внедряют в экспозиции.
Интерес к Кревскому замку не угасает годами. Реставрация достопримечательности сегодня – дело чести для всей страны. Но уже сейчас жители и гости столицы, используя телефон или планшет, могут заочно увидеть легендарные стены.
Интерактивный макет Кревского замка теперь можно посмотреть в Национальном историческом музее