В Старых Дорогах в 2017 году планируют отремонтировать 6 многоквартирных домов

Новости Беларуси. Очередной прием граждан председатель Миноблисполкома Семен Шапиро провел в Старых Дорогах. В одном из наиболее отдаленных районов Минщины было рассмотрено шесть обращений, в том числе те, которые касаются ремонта жилья.

Перечень конкретных адресов, где запланирована модернизация, есть на официальных сайтах райисполкомов и в районных газетах.

Все работы ведутся согласно плану, а очередность определяет специальная комиссия. Так, в планах на 2017 год в Старых дорогах ремонт шести многоквартирных домов.

Определиться с необходимостью строительства в районе физкультурно-оздоровительного комплекса также придется на местном уровне.

Если районный бюджет позволяет начать возведение крупного объекта, против руководства области не будет. Главное в процессе распределения денежных средств – правильные приоритеты. Такой подход еще раз подтвердил губернатор.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Есть районный совет, который по законодательству является распорядителем бюджета.

Ведение фермерского хозяйства на приеме граждан в Стародорожским районе попало в категорию острых. Конфискация земель – последняя и непопулярная мера, на которую руководство идет в случае небрежного использования наделов. Стоит ли давать хозяину с репутацией «халатного» второй шанс – вопрос открытый. В случае с фермером из Стародорожского района губернатор поручил разобраться на месте.

Сегодня здесь работает только один агробизнесмен.

Между тем, в области свободных полей достаточно, поэтому выделить их для ведения частного хозяйства не проблема. Желание работать и разумный подход к сельскохозяйственному делу – главные условия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Каток, житель Старых Дорог:

Я 40 лет отработал в сельском хозястве. Вообще занимался органическим растениеводством. Восстановить это здание, взять кредит и заниматься овцеводством – это мои планы.