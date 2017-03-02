В Минске установили памятник городовому

Новости Беларуси. Белорусская милиция готовится встретить 100-летний юбилей. И 2 марта в центре Минска появился памятник городовому – именно этот человек раньше следил за порядком и спокойствием на улицах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скульптурная композиция расположилась в историческом центре города недалеко от музея истории внутренних дел. Обновленную экспозицию ведомственного музея тоже показали 2 марта. Под одной крышей разместились более 11 тысяч экспонатов. Их история – и есть история белорусской милиции.

Александр Дранец, скульптор:

Фигура городового представляет собой часть обновленной экспозиции. Мы работали совместно с музеем истории милиции и все атрибуты, которые вы видите на скульптуре, это часть тех атрибутов, которые находятся в экспозиции самого музея.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Мы очень чтим все поколения правоохранителей, которые создали сегодняшний образ сотрудника органов внутренних дел и в целом нашего министерства. Благодаря во многом их труду, их опыту, иногда, жизни, которую они теряли в борьбе с преступностью, сегодня у нас в стране мир и порядок.

Важная часть экспозиции – выставка милицейских ретроавтомобилей. Вся техника на ходу. Убедиться в этом можно будет уже в предстоящую субботу. Многие из раритетов станут участниками торжественного шествия в центре столицы.