Жертв Холокоста почтили в Минске у мемориала «Яма»

Новости Беларуси. В Минске 2 марта вспоминают жертв Холокоста. У мемориала «Яма» прошел митинг-реквием в память об уничтоженных ровно 75 лет назад на этом месте евреях. В один день минская «Яма» стала общей могилой для пяти тысяч человек.

Долгое время этот мемориал был единственным в Советском Союзе памятником жертвам Холокоста и единственным – с надписью на идише.

Бывшие малолетние узники минского гетто, дипломаты, представители еврейской общины собрались 2 марта почтить память не только погибших здесь в тот день. Поминальная молитва вознеслась в память о 6 миллионах жертв Холокоста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эльфрида Аслезова, малолетний узник:

Это священное место для всех узников Минского гетто. Погибло очень много наших родственников, поэтому я считаю нашим долгом приходить сюда и чтить память наши погибших.

Алон Шохам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь:

По еврейской вере, когда человек умирает, его помнят год. Были убиты 6 миллионов человек, и это количество лет мы будем помнить и напоминать всем об этих ужасных событиях.

На траурном митинге почтили и Праведников народов мира. Речь о белорусах, которые в годы войны, рискуя собственной жизнью, спасали узников гетто.