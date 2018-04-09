В Стародорожском лесхозе открыли уникальную 20-километровую тропу для прогулок. Чем будут удивлять туристов?

Новости Беларуси. В Стародорожском лесхозе открыли уникальную тропу для любителей пеших и велосипедных прогулок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее протяженность – 20 километров. Можно не бояться устать – предусмотрено 5 остановок. Впрочем, организаторы обещают, что будет так интересно, что и паузу делать не захочется. Лесные озера, бобровые хатки, сосновые боры – есть на что посмотреть и чем восхититься.

Игорь Рогожников, инженер по охотничьему хозяйству Стародорожского опытного лесхоза:

Мы первые сделали экспериментальную прогулку по экологической тропе. Она была бесплатная. Мы сделали ее для детей, но в последующем она будет платная эта услуга. Рассчитана как на наших граждан Беларуси, так и на иностранцев. Это как пешеходная, так и велотропа. Мы в лесхозе закупили специальные велосипеды для прогулок по экологической тропе, также можем проводить группу по экологической тропе.