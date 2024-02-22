В старинном подвале витебской ратуши откроют необычную экспозицию

Прикоснуться к древним находкам можно будет на новой долговременной выставке в Витебском краеведческом музее. Экспозиция соберет более сотни предметов быта и малых архитектурных форм, которые в различные годы были найдены на раскопках в областном центре. Один из уникальных объектов – старинный подвал ратуши, где и разместится коллекция.

Сейчас помещение, которое долгие годы оставалось забытым, ремонтируют. Здесь сохранились не только своды, но и брусчатка, кирпичная кладка, штукатурка, чугунные решетки XVI века. В подвал провели электричество, заканчивают отделочные работы. На очереди установка выставочных стендов и оформление интерактивной комнаты.

Артемий Василевич, заведующий отделом Витебского областного краеведческого музея:

На данной экспозиции планируется абсолютно иная концепция. Здесь каждый посетитель сможет сам дотронуться до предмета, как-то тактильно почувствовать его историю.

Принять первых гостей планируют уже в марте. Помимо знакомства с древними предметами, в музее можно будет примерить на себя роль археолога, а также поучаствовать в мастер-классах по созданию изделий, имитирующих средневековые находки. Еще одним приятным подарком для туристов и жителей Витебска станет выставка к 1050-летию города. Над ее созданием уже работают специалисты.