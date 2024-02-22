«Есть много агентств, но это кот в мешке». Как выбрать хорошую няню для ребёнка?

Как найти хорошую няню для ребенка? Поговорили про это с победительницей реалити-шоу «Есть девчонка одна».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Юлия Стефанович, воспитатель детского сада № 134 г. Минска.
Как найти хорошую няню для ребенка? Поговорили про это с победительницей реалити-шоу «Есть девчонка одна».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Юлия Стефанович, воспитатель детского сада № 134 г. Минска.
Юлия Стефанович, воспитатель ГУО «Детский сад № 134 г. Минска»:
Сейчас есть много агентств, которые предлагают услуги няни, но это кот в мешке.
Вы должны проговорить с няней ее обязанности. Обговорить все, чего вы ждете от няни. Самое главное, как понять, что она та самая, – это реакция ребенка. Дети – тонкие психологи. Даже если у тебя будет неискренняя улыбка, ребенок за три секунды раскусит. Те, кто не первый год работает в сфере образования, воспитания, знает подход к детям.
Бывают ли няни-мужчины и стоит ли им доверять?
Юлия Стефанович:
В случае и с мужчинами, и женщинами я бы рекомендовала видеонаблюдение. Конечно, нужно это обговорить. Превыше всего безопасность ребенка.
Какие документы необходимо подписывать при найме няни? Смотрите в видеоматериале.