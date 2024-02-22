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«Есть много агентств, но это кот в мешке». Как выбрать хорошую няню для ребёнка?

22 февраля 2024 09:32
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Как найти хорошую няню для ребенка? Поговорили про это с победительницей реалити-шоу «Есть девчонка одна».

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Юлия Стефанович, воспитатель детского сада № 134 г. Минска.

«Есть много агентств, но это кот в мешке». Как выбрать хорошую няню для ребёнка?-1

Юлия Стефанович, воспитатель ГУО «Детский сад № 134 г. Минска»:
Сейчас есть много агентств, которые предлагают услуги няни, но это кот в мешке.

Вы должны проговорить с няней ее обязанности. Обговорить все, чего вы ждете от няни. Самое главное, как понять, что она та самая, – это реакция ребенка. Дети – тонкие психологи. Даже если у тебя будет неискренняя улыбка, ребенок за три секунды раскусит. Те, кто не первый год работает в сфере образования, воспитания, знает подход к детям.

Бывают ли няни-мужчины и стоит ли им доверять?

«Есть много агентств, но это кот в мешке». Как выбрать хорошую няню для ребёнка?-4

Юлия Стефанович:
В случае и с мужчинами, и женщинами я бы рекомендовала видеонаблюдение. Конечно, нужно это обговорить. Превыше всего безопасность ребенка.

Какие документы необходимо подписывать при найме няни? Смотрите в видеоматериале.

# Дети и родители # общество # Юлия Стефанович

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