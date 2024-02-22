«Есть много агентств, но это кот в мешке». Как выбрать хорошую няню для ребёнка?

Как найти хорошую няню для ребенка? Поговорили про это с победительницей реалити-шоу «Есть девчонка одна».

Юлия Стефанович, воспитатель ГУО «Детский сад № 134 г. Минска»:

Сейчас есть много агентств, которые предлагают услуги няни, но это кот в мешке.

Вы должны проговорить с няней ее обязанности. Обговорить все, чего вы ждете от няни. Самое главное, как понять, что она та самая, – это реакция ребенка. Дети – тонкие психологи. Даже если у тебя будет неискренняя улыбка, ребенок за три секунды раскусит. Те, кто не первый год работает в сфере образования, воспитания, знает подход к детям.