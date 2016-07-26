В Станьково прошла торжественная служба в память Валентины Минской

Новости Беларуси. В Дзержинском районе 26 июля добрым словом и молитвой вспоминали святую блаженную Валентину Минскую. Торжества в храме агрогородка Станьково возглавил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В храме и на могиле матушки Валентины провели Божественную литургию по случаю 10-летия со дня прославления святой. Сотни верующих со всех уголков Беларуси собрались почтить память блаженной Валентины, которая помогала молитвой всем, кто к ней обращался, и исцеляла от болезней.

Пройдя множество испытаний, связанных с гонением на церковь, она не изменила вере в Бога. Сегодня в храм и на кладбище, где покоится Валентина Минская, не прекращается поток паломников. Святая помогает и спустя 50 лет после своей смерти.

История исцеления:

Была история. Приезжала к нам в храм женщина, у которой очень долго не было детей в семье. Она купила поясочек, освящённый на молебне на могилке у матушки. И спустя сколько-то лет она приехала в храм с тремя детьми.

Прихожанка:

Она всё время говорила: даже после моей смерти приходите ко мне на могилку, я буду слушать вас и молиться за вас, уже наверху.