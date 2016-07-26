Синдром эмоционального выгорания: как научиться адекватно оценивать свои возможности?

Все труднее просыпаться по утрам и настроиться на работу, вдохновения – ноль, силы на исходе, а то, что еще вчера мы выполняли на раз, сегодня кажется невозможным. От всего болит голова, появляется рассеянность, от проблем хочется уйти в спячку, а друзья и коллеги раздражают, как назойливые мухи.

К сожалению, от синдрома эмоционального выгорания не застрахован никто. Это как подзарядка в вашем телефоне, которая не может работать бесконечно. Впервые проблему эмоционального, физического и психологического истощения исследовал психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году. Причины же с того времени остались неизмененными

Педагоги, врачи, парикмахеры, летчики, журналисты – профессии, связанные с человеческим фактором либо с фактором риска, творческие специальности – больше всего подвержены стрессам. Но эмоциональная вспышка может случиться и у домохозяек, от ежедневной монотонной работы, и у ребенка, который наблюдает за ссорами родителей, и у подростка от неразделенной любви.

Нам не хочется никого видеть и слышать, падает иммунитет, обостряются заболевания, мы срываемся дома на родных и становимся конфликтными без повода. В итоге ваша неисполнительность может стоить вам увольнения. Что делать?

Вспомнить замечательные слова Достоевского: «Главное – самому себе не лгите!» Научитесь адекватно оценивать свои возможности и организовывать свое время, иначе будете, как «белка в колесе»! Поощряйте себя за качественную работу.

Дети – пример всем взрослым. Они высыпаются, активны, много общаются, их мозг постоянно работает с новой информацией. Они не нарушают режим, развиваются и не подвержены стрессам.

Больше смейтесь – это очень полезно. Наболело – поплачьте. В жизни важно уметь адаптироваться к сложным ситуациям и самому научиться воспитывать в себе те качества, которых вам не хватает: быстро говорите, а надо уметь и помолчать, впадаете в ступор при проблемах – развивайте реакцию.

Учитесь преодолевать свои страхи, тогда будете горды собой. Духовная пустота никого до добра не доводит – развивайтесь! Кроме того, не надейтесь, что придет Фея, как в сказке, и решит все проблемы за вас – такое поведение, не что иное, как защитная реакция вашего организма – лень-матушка.

Любую болезнь легче предупредить, и синдром эмоционального выгорания – не исключение. Берегите свои силы и научитесь ценить себя, пока не поздно.