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Флагман трудоустройства: в Минской области есть работа для 10 тысяч молодых людей

26 июля 2016 07:42
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Новости Беларуси. В 2016 году в Минской области планируют дать работу 10000 молодых людей. Уже не первый год Центральный регион становится флагманом в трудоустойстве юношей и девушек. В область приезжает всё больше студентов высших учебных заведений. Ребята получают возможность не только заработать, но и интересно провести время.

Они трудятся в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Здесь можно как получить опыт, так и приобщится к глобальному международному проекту. Ещё один объект – вторая кольцевая вокруг столицы. К слову, её в прошлом году объявили минской областной молодежной стройкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Трудоустройство

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