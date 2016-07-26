Флагман трудоустройства: в Минской области есть работа для 10 тысяч молодых людей

Новости Беларуси. В 2016 году в Минской области планируют дать работу 10000 молодых людей. Уже не первый год Центральный регион становится флагманом в трудоустойстве юношей и девушек. В область приезжает всё больше студентов высших учебных заведений. Ребята получают возможность не только заработать, но и интересно провести время.

Они трудятся в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Здесь можно как получить опыт, так и приобщится к глобальному международному проекту. Ещё один объект – вторая кольцевая вокруг столицы. К слову, её в прошлом году объявили минской областной молодежной стройкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.