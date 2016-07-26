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Дополнительный набор пройдёт в вузах Беларуси

26 июля 2016 07:38
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Новости Беларуси. Дополнительный набор на бюджетную форму дневного и заочного обучения объявили некоторые вузы Беларуси. С 26 и до 28 июля будущие студенты могут подать документы на вакантные места.

К слову, таких по всей стране насчитывается чуть больше 100. Претендовать на эти места могут абитуриенты, которые удовлетворительно сдали вступительные экзамены, необходимые для поступления на выбранную специальность. Зачисление завершится 31 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Прежде всего, это вакантные места по специальностям легкой промышленности в Витебском государственном технологическом университете. Чуть больше 10 мест в Мозырском государственном педагогическом университете и Могилевском университете имени Кулешова. А также несколько специальностей в Белорусском государственном университете и несколько мест на военные факультеты, которые формируются Министерством обороны.

# общество # Вступительная кампания # Вадим Богуш

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