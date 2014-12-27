Новости США. В США малышей, которые родились на Рождество или в канун Нового года, отдают родителям в костюмах Санта-Клауса. Все элементы нарядов новорожденных шьются вручную. Главным украшением, которое надевают на малышей, остается, конечно же, колпак Санты. Многие родители получили своих сыновей и дочек, завернутыми не в пеленки, а в рождественский чулок.

Конечно, так делают не повсеместно, а только в нескольких штатах страны. Но там эта традиция существует уже 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.