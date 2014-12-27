«Рождественская сказка» пришла к воспитанникам вспомогательной школы-интерната для детей сирот №7

Новости Беларуси. Рождественские подарки получили 27 декабря в Минске воспитанники вспомогательной школы-интерната №7. В качестве Дедов Морозов и Снегурочек выступили активисты БРСМ. Для детей провели концерт и вручили карандаши, альбомы, краски и игрушки. Помогали в проведении акции и спортивные организации.

Анастасия Готлиб, второй секретарь Московского районного комитета общественного объединения БРСМ:

В нашей акции принимает участие футбольный клуб «Динамо». Они подарили бутсы.

Светлана Шибко, воспитатель ГУО «Вспомогательная школа-интернат №7 для детей сирот»:

Мы учили стихи, песню, сценку. Наши ребята очень давно ждут гостей, этот праздник.

Акция «Рождественская сказка» проходит ежегодно. Волонтеры БРСМ посещают детские учреждения по всей Беларуси. Новогодний марафон молодежной организации продлится до 8 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.