В США изобрели наушники, от которых заряжается мобильный телефон

Новости США.Сегодня мы на связи 24 часа в сутки - обновляем странички в Фейсбуке, пишем в Твитере, отправляем SMS-сообщения, и все это по дороге на учебу или работу. Мы живем в режиме онлайн, а технологии нам в этом помогают. Таким образом, непродолжительный срок заряда аккумулятора в мобильном телефоне доставляет много неудобств.

Действительно, последние американские исследования показали, что, приобретая телефон, срок службы аккумулятора более важен для покупателей, чем камера, операционная система или модель.

Без портативного зарядного устройства сейчас не обойтись.

Однако Дэвид Манзлинджер считает, что не обязательно должно быть так. Он является президентом компании, которая создает необычные наушники: в них встроен аккумулятор, через который можно на ходу зарядить свой мобильный телефон.

Дэвид Манзлинджер, президент компании-разработчика (в комментарии Ozy):

Все наушники, по сути, представляют собой одно и то же: два динамика с проводами, ободком и штепселем.

Идея в том, чтобы сделать наушники еще и портативным аккумулятором для мобильных телефонов.

У накладных наушников P2 есть мягкие накладки на уши, которые сделаны из углеволокна (для прочности), а также встроенный усилитель, который приводит в действие аккумулятор. Наушники представлены в пяти различных цветовых решениях.

Вы получаете доступ к аккумулятору через порт micro-USB, к которому подсоединяется кабель. Батарея на 1200 А/ч, которая передает заряд от батареи наушников, обеспечивает достаточно энергии, чтобы зарядить средний мобильный телефон приблизительно до 75 процентов, при этом, никак не влияя на качество звука. Это очень полезно, если Вы не слишком активно используете наушники.

Джуди Липсет Стенфорд, главный редактор «Gear Diary»:

Дизайн наушников не особо привлекателен, и, скорее всего, они очень тяжелые. Ведь дополнительная батарея действительно прибавляет веса. Однако, эти P2 обладают дополнительной функцией, которая будет многим полезна.

Так сколько же будет стоить это удовольствие? Наушники доступны для предварительного заказа по цене $249.

Дэвид Манзлинджер говорит, что стоимость абсолютно приемлема и отвечает тому качеству, которое получает потребитель.