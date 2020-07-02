Чтобы сохранить память о Великой Победе. Аллею Дружбы откроют в Минске 2 июля

Новости Беларуси. Торжественное собрание накануне Дня Независимости состоится во Дворце Республики (подробнее читайте здесь). И это далеко не единственный подарок для тех, кто так много сделал для будущих поколений, подарил мирное небо над головой и сегодняшнее мирное настоящее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В год 75-летия Великой Победы и накануне Дня Независимости Беларуси 2 июля в столице откроют аллею Дружбы, чтобы память о тех событиях сохранилась на века и способствовала укреплению дружбы народов СНГ.

Среди погибших на полях сражений были воины всех национальностей. И только благодаря их единству мы добились перелома в войне с нацизмом.