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Благоприятные дни в сентябре. Лунный календарь

08 сентября 2024 16:40
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Благоприятные дни в сентябре. Лунный календарь-2

Из благоприятных дней на предстоящей неделе можно выделить лишь 12 и 13 числа. В этот период земля и растения находятся в идеальном состоянии для посевов, посадок, обрезки и других работ. И вот наши рекомендации: какие работы стоит запланировать и провести в первую очередь. Сейчас самое подходящее время для посадки озимого чеснока. Это позволит растению укорениться и благополучно пережить зимние морозы. Позаботьтесь о сидератах. 

Если вы хотите обогатить почву перед следующим сезоном, посейте люпин, горчицу или редьку масличную. Эти растения не только улучшат структуру земли, но и добавят в нее полезные вещества. Сентябрь также отличное время для пересадки и деления многолетних растений, таких как ирисы, пионы и флоксы. Лучше всего заниматься этим пока почва еще теплая. Среди основных сентябрьских работ на почетном месте также перекапывание, мульчирование и подкормка. Их выполнение поможет сохранить плодородие почвы и защитить ее от вымывания полезных веществ зимой. 

Следуйте нашим рекомендациям в благоприятные дни и наслаждайтесь богатым урожаем из года в год!

# Лунный календарь

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