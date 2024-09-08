Благоприятные дни в сентябре. Лунный календарь

Из благоприятных дней на предстоящей неделе можно выделить лишь 12 и 13 числа. В этот период земля и растения находятся в идеальном состоянии для посевов, посадок, обрезки и других работ. И вот наши рекомендации: какие работы стоит запланировать и провести в первую очередь. Сейчас самое подходящее время для посадки озимого чеснока. Это позволит растению укорениться и благополучно пережить зимние морозы. Позаботьтесь о сидератах.

Если вы хотите обогатить почву перед следующим сезоном, посейте люпин, горчицу или редьку масличную. Эти растения не только улучшат структуру земли, но и добавят в нее полезные вещества. Сентябрь также отличное время для пересадки и деления многолетних растений, таких как ирисы, пионы и флоксы. Лучше всего заниматься этим пока почва еще теплая. Среди основных сентябрьских работ на почетном месте также перекапывание, мульчирование и подкормка. Их выполнение поможет сохранить плодородие почвы и защитить ее от вымывания полезных веществ зимой.