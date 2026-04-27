В Союзном государстве планируют создать систему единого экземпляра в книжной сфере

Культурная интеграция на союзном пространстве. В Москве сегодня, 27 апреля, прозвучали инициативы по созданию системы единого экземпляра в книжной сфере. Суть этого механизма в формировании национальных фондов, а углубление сотрудничества в этой сфере позволит наладить обмен изданиями между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас парламентарии работают над сближением законодательств: нормы предстоит синхронизировать. Пока здесь немало правовых различий. Хотя ранее – в начале 2000-х – Российская книжная палата была включена в перечень получателей белорусского обязательного экземпляра. Но механизм тогда не удалось реализовать. Сейчас работу возобновили. В нишей стране будет скорректирован кодекс о культуре, и в числе ожидаемых правок – этот вопрос.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси: Мы сейчас меняем законодательство. У нас есть изменения в Кодекс о культуре, которые должны будут рассматриваться в этом или в следующем году парламентом. Аналогичные изменения, насколько я знаю, в законодательство предлагаются и в российской стороне. То есть первое, мы должны синхронизировать эти процессы, как и по другим союзным программам. Поверьте, это не менее значимо, чем развитие промышленности. Это формирование сознания, формирование идентичности, формирование менталитета.

Николай Бурляев, председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, народный артист России:

Необходим обязательный в этом пространстве литературном экземпляр и в России, и в Беларуси, чтобы мы держали четко руку на пульсе друг друга.

На встрече представителей главных библиотек Беларуси и России прозвучал ряд инициатив. Наша сторона заинтересована в расширении присутствия отечественных произведений в магазинах по всей территории Союзного государства. Пользуются популярностью и современные белорусские авторы. Многие из них обладатели авторитетной российской премии. Гуманитарное взаимодействие в издательской сфере позволит сформировать противовес информационным потокам извне.