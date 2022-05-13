«В Советском Союзе секса не было». Как говорить с детьми про это?
Тема полового воспитания в современном обществе до сих пор табуирована. Дети восполняют информационный пробел из сторонних источников, зачастую не совсем научных и подходящих по возрасту. О том, как правильно и грамотно говорить на эти щепетильные темы со своим ребенком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Давайте про мальчиков поговорим. Мне интересно, кто должен все-таки мальчику рассказать о половом созревании – мама или папа?
Ольга Гома, детский психолог:
Тот, кто может об этом говорить. Не всегда бывает, что кто-то из родителей готов произносить вообще все эти слова, рассказывать – сразу щеки краснеют, стыдно.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
А почему такое отношение происходит? Что такого в этих словах? Почему такое восприятие у большинства людей, как так получается?
Ольга Гома:
Я думаю, исключительно потому что в Советском Союзе секса не было. Об этом было запрещено говорить. И никто не рассказывал нашим родителям о том, как они созревают, что вообще происходит в спальне за закрытой дверью. Поэтому они тоже стесняются. Многие даже не знают, как называются их половые органы. Я сталкиваюсь с этим на консультациях. Ко мне приводят девочку лет 10, и мама просит: «Расскажите ей об этом». «О чем об этом?» «Ну об этом, потому что я не могу это сказать».
Маргарита Прусак, сексолог:
Я даже слышала такую историю. По-моему, в Америке она была. Папа говорил девочке: «Дай мне свою печеньку». Печенькой он называл, естественно, вульву. Девочка приходит в школу и говорит учительнице: «Папа у меня просит печеньку». Учительница говорит: «Что ты, жадная девочка? Поделись с папой печенькой». То есть они даже не догадывались, что речь идет, по сути, о насилии.
Татьяна Савчик:
Такая двусмысленность вообще.
Маргарита Прусак:
Да, именно поэтому стоит все-таки детям, может быть, не говорить, не называть прямо: влагалище, вульва. Сказать, что интимные зоны так называются. Может быть, все равно говорить: пися, писюн. Но не уходить в печеньки.
«Из интернета, книжек, сторонних источников». Откуда ребенок должен узнать о сексе – подробнее здесь.