«Из интернета, книжек, сторонних источников». Откуда ребёнок должен узнать о сексе?

Тема полового воспитания в современном обществе до сих пор табуирована. Дети восполняют информационный пробел из сторонних источников, зачастую не совсем научных и подходящих по возрасту. О том, как правильно и грамотно говорить на эти щепетильные темы со своим ребенком, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Оксана Иванишкина-Кудина, главный внештатный гинеколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Вы знаете, это очень сложный вопрос. Я глубоко уверена, что на 99 % ребенок считывает информацию с самого рождения, видя модель поведения в семье. Есть очень хорошее выражение, что когда ребенок родился, с ним уже можно говорить и договариваться. Естественно, то, что он видит в окружающем его мире, закладывается в нем изначально. Если он видит, что папа любит маму, а мама любит папу, то для него это нормально. Последующие его знания, в том числе из внешней среды, будут подаваться невидимыми нам фильтрами. То есть он в состоянии фильтровать – это хорошо, это плохо. Человеку вообще свойственно получать какую-то базовую информацию. Мы говорим: неправильно, что из интернета, книжек, сторонних источников – но это эволюционная особенность. Для того, чтобы человек получил информацию, которая позволяет ему развиваться, она должна быть внешняя. Потому что если бы мы получали информацию только генетически предназначенную нам в закрытой среде, средовом влиянии, мы бы не развивались так. Она должна быть разносторонняя. Поэтому это нормально, что подростки получают информацию от сверстников, из книг, фильмов, интернета. Другой вопрос, что мы должны помогать им фильтровать эту информацию. Возможно, даже где-то ставить какие-то ограничения на изначально агрессивную либо неправильную подачу этой информации.