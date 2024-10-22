Новый швейный участок в Черикове позволит создать до 70 рабочих мест

Достойная работа и хорошая зарплата. Что еще нужно, чтобы люди в небольших городах были довольны условиями жизни? Тем более когда вакансии сами приезжают к твоему дому. Так, предприятия легкой промышленности расширяют свое присутствие в регионах. Главным фактором этого решения стал кадровый вопрос. Такое сотрудничество уже доказало свою эффективность. Производства получают доступ к новым трудовым ресурсам, а жители районов – возможность получить работу. Новый швейный цех от могилевского текстильного гиганта открылся в Черикове. В перспективе здесь создадут до 70 рабочих мест. И это тот случай, когда «работа мечты» сама найдет своих героев. Кадровая эстафета по Беларуси меняет судьбы людей. Репортаж Юлии Мычки.

В масштабах страны новый швейный цех, может, и не так заметен, но для жителей Чериковского района целое событие. А для многодетной мамы Нины Селезневой и вовсе воплощение давней мечты. По специальности она портной-закройщик, но иголку и нитку в руки не брала последние 10 лет. Свободных вакансий по ее профилю в родном Черикове не оказалось, выбирать пришлось из того, что предлагает местный рынок труда. 7 лет трудилась дворником, сейчас в декретном отпуске, но когда услышала про новый швейный цех, решила встряхнуть пыль со своей мечты. Ирина прошла обучение и всего за месяц из разряда учеников перешла в швеи.

Нина Селезнева, швея чериковского швейного участка:

Оборудование прекрасное, коллектив хороший. Я сюда на работу хожу с удовольствием. Каждое утро хожу с удовольствием. Просторный и светлый цех на 20 рабочих мест с современным оборудованием пока заполнен лишь наполовину. Из 10 человек с навыками шиться здесь только 5. Остальные учатся с нуля. Подружиться с шустрыми машинками пытаются бывшие агрономы, воспитатели, строители. В неделю на собеседование приходят около 5 человек. Активно откликаются мамы в декрете и молодежь.

Эльвира Гайдурова, швея чериковского швейного участка:

Когда открылось предприятие, где есть рабочие места и где будет неплохая зарплата, все будет зависеть от выработки. Хочешь задержаться, сделать больше, заработать больше – ты так и будешь зарабатывать.