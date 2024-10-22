Лукашенко: БРИКС – ещё одна опора, с помощью которой мы сможем сохранять экономическую устойчивость

Глобальный Юг бросает вызов Западу. Мощным геополитическим противовесом выступает БРИКС. Это неформальная группа государств. Не блок и не альянс, как НАТО или Европейский союз, а скорее «клуб по интересам». У объединения нет устава, единой валюты или общего бюджета. Но сегодня это, действительно, глобальный союз, который с каждым днем приобретает все более значительный геополитический и экономический вес, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа БРИКС, в которую изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, в 2024 году значительно расширилась. Среди новых полноценных участников – Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Сюда же можно смело добавлять и Саудовскую Аравию. Ее статус окончательно обозначат на нынешнем саммите в Казани.

Центральное место в повестке БРИКС, конечно, отводится экономике. Об этом красноречиво говорят цифры. Только вдумайтесь, суммарно девятка государств занимает треть суши, где проживает почти половина населения планеты. На страны объединения приходится больше трети глобального валового внутреннего продукта и около 20 % мирового товарооборота. Таким образом, по своим экономическим показателям, государства БРИКС уверенно подвинули с лидирующей позиции «Большую семерку». В 2023 году доля G7 в мировой экономике достигла минимальных за всю современную историю 29 %. И этот разрыв со временем будет только увеличиваться.

И хоть отдельные представители коллективного Запада до сих пор пытаются игнорировать рост авторитета БРИКС, скрывать определенные опасения тем же Соединенным Штатам становится все сложнее. Как минимум потому что количество стран участниц объединения стремительно увеличивается. Нынешний саммит в Казани примет представителей 36 государств и 6 международных организаций, и многие из них уже изъявили желание о присоединении к клубу в роли полноправных членов. В их числе и наша страна. Александр Лукашенко неоднократно отмечал важность для Беларуси участия в интеграции с глобальным Югом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта серьезная структура, объединяющая мощнейшие государства нашей планеты, охватывает более 40 % населения Земли. И мы заинтересованы включиться в интеграционные процессы на данном пространстве. БРИКС – еще одна опора, с помощью которой мы сможем сохранять равновесие и экономическую устойчивость.